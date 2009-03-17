На Ямале закончено строительство моста через реку Юрибей

Как сообщает ИА «РусКомПресс», мостовой переход через реку Юрибей является составной частью железной дороги Обская-Бованенково. В ближайшее время строители начнут укладку железнодорожного полотна на Северной стороне реки Юрибей на участке Юрибей-Бованенково.
«Мостостроители перешли через реку Юрибей, и теперь нет никаких сомнений, что задачи, которые мы ставили, будут выполнены», - отметил Игорь Нак. По его словам, строительство моста завершилось раньше запланированного срока. «Теперь нужно положить двести километров железной дороги за восемь месяцев. На БАМе таких темпов строительства не было».
Он пояснил, что это уникальный объект мостостроения и по конструкции, и по географическо-климатическому расположению. В основе проекта строительства моста закладывалась экологическая безопасность. Это был критерий номер один. Проект железнодорожного моста максимально соответствует всем экологическим требованиям.
«Нормативные темпы строительства в умеренных широтах четырехкилометрового моста - четыре года. Мы построили мост за 349 дней», - отметил руководитель подрядной организации Газпрома.
Напомним, в соответствии с планами Газпрома освоение Бованенковского газоконденсатного месторождения должно начаться в 2011 году. В 2010 году должна начать функционировать железная дорога Обская-Бованенково. На отдельных участках железная дорога уже введена в эксплуатацию.