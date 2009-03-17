На Ямале закончено строительство моста через реку Юрибей

«Мостостроители перешли через реку Юрибей, и теперь нет никаких сомнений, что задачи, которые мы ставили, будут выполнены», - отметил Игорь Нак. По его словам, строительство моста завершилось раньше запланированного срока. «Теперь нужно положить двести километров железной дороги за восемь месяцев. На БАМе таких темпов строительства не было».