Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ в Упоровском районе закрыли школы

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что иммунизация против кори завершена со стопроцентным охватом.
Вакцинации против гепатита В от плана 2008 года также завершены. Вакцинации против гепатита В и полиомиелита планируется закончить в мае этого года.
Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в Упоровском районе за последние три недели сложилась неблагополучная ситуация по ОРВИ: заболеваемость превысила многолетний недельный пороговый уровень за последнюю неделю февраля на 55%, за первую неделю марта в 2,6 раза, за вторую неделю марта в 2 раза. Порог заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет превышен в 2,5 раза.
В связи с высокой заболеваемостью и с целью предотвращения распространения ОРВИ были отменены занятия в трех школах и двух детских садах района.