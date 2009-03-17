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Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ в Упоровском районе закрыли школы

17 марта 2009, 14:23
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» по компоненту дополнительная иммунизация в Юргинском районе в 2008 году планировалось привить шестьсот человек против гепатита В, 70 человек против кори и 80 детей одного года жизни против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что иммунизация против кори завершена со стопроцентным охватом.

Вакцинации против гепатита В от плана 2008 года также завершены. Вакцинации против гепатита В и полиомиелита планируется закончить в мае этого года.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в Упоровском районе за последние три недели сложилась неблагополучная ситуация по ОРВИ: заболеваемость превысила многолетний недельный пороговый уровень за последнюю неделю февраля на 55%, за первую неделю марта в 2,6 раза, за вторую неделю марта в 2 раза. Порог заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет превышен в 2,5 раза.

В связи с высокой заболеваемостью и с целью предотвращения распространения ОРВИ были отменены занятия в трех школах и двух детских садах района.

#Новости#Грипп#Школы#Медицина#Ксения#Общество
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