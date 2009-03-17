Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ в Упоровском районе закрыли школы

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в Упоровском районе за последние три недели сложилась неблагополучная ситуация по ОРВИ: заболеваемость превысила многолетний недельный пороговый уровень за последнюю неделю февраля на 55%, за первую неделю марта в 2,6 раза, за вторую неделю марта в 2 раза. Порог заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет превышен в 2,5 раза.