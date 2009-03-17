Госзаказ УАЗа увеличился на 3500 автомобилей

Ульяновский автозавод, входящий в автомобильный холдинг Sollers, получит дополнительный государственный заказ на 3,5 тысячи автомобилей в рамках антикризисных мер, принятых на федеральном уровне, сообщил на пресс-конференции министр промышленности Ульяновской области Вильдан Зиннуров. Средства на закупку автомобилей в размере примерно 1,5 млрд. рублей будут выделены из суммы в 12,5 млрд. рублей, которую правительство РФ в 2009 году предусмотрело для увеличения финансирования закупок автомобильной техники для федеральных государственных нужд.
Таким образом, общий госзаказ Ульяновского автозавода на 2009 год с учетом ранее достигнутых договоренностей может составить 8,0-8,5 тысячи автомобилей. Эта и другие меры, которые предпринимаются федеральным и региональным правительствами для поддержки УАЗа, должны помочь заводу сохранить объем производства на уровне прошлого года – 62 тысячи автомобилей – и не сокращать персонал.
"Сегодня руководством Sollers декларирована программа на изготовление в этом году 53 тысяч автомобилей. Но совместными усилиями мы вполне в состоянии довести эту программу до 62-65 тысяч автомобилей. Это планка, которая позволит в основном сохранить коллектив без существенных изменений количественного состава", – заявил В. Зиннуров.
Несколькими днями ранее исполнительный директор ОАО "УАЗ" Сергей Юрасов заявил, что в связи со снижением уровня продаж автомобилей руководство Ульяновского автозавода приняло решение об уменьшении производственного плана на 2009 год на 13,4% – с 62 тысяч до 53,7 тысячи машин. С. Юрасов также сообщил о возможном сокращении персонала в случае, если у завода не будет заказов.