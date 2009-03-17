Госзаказ УАЗа увеличился на 3500 автомобилей

Несколькими днями ранее исполнительный директор ОАО "УАЗ" Сергей Юрасов заявил, что в связи со снижением уровня продаж автомобилей руководство Ульяновского автозавода приняло решение об уменьшении производственного плана на 2009 год на 13,4% – с 62 тысяч до 53,7 тысячи машин. С. Юрасов также сообщил о возможном сокращении персонала в случае, если у завода не будет заказов.