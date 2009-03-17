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Фурсенко пообещал не трогать зарплату учителей

17 марта 2009, 17:17
Зарплата учителей не пострадает в результате сокращения бюджета сферы образования на 2009 год, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Министр назвал эту статью расходов защищенной, отметив, что сокращение не коснется ее ни на копейку.

Фурсенко также сообщил, что по сравнению с 2008 годом финансирование образования из бюджета вырастет на 8,5 процента (30 миллиардов рублей). Вместе с тем он признал, что ранее в трехлетнем бюджете на образование было заложено больше денег.

По словам министра, в связи с сокращением бюджета финансирование некоторых федеральных целевых программ в области образования будет уменьшено. Кроме того, будет снижен объем средств на оплату коммунальных услуг.

Минобрнауки также отказалось от запуска многих строительных проектов. В частности, по словам Фурсенко, в 2009 году не будут построены общежития для научно-педагогических кадров.

Как сообщалось, из-за финансового кризиса правительство России в начале 2009 года было вынуждено вернуться от трехлетнего к однолетнему планированию бюджета. Статьи расходов были пересмотрены в связи с падающей ценой на нефть, в результате чего финансирование ряда сфер было снижено. Как ожидается, пересмотренный бюджет будет рассмотрен в правительстве 19 марта. После того, как чиновники одобрят документ, он будет передан на рассмотрение в парламент.

#Новости#Учителя#Таня#Общество
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