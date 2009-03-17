Фурсенко пообещал не трогать зарплату учителей

Как сообщалось, из-за финансового кризиса правительство России в начале 2009 года было вынуждено вернуться от трехлетнего к однолетнему планированию бюджета. Статьи расходов были пересмотрены в связи с падающей ценой на нефть, в результате чего финансирование ряда сфер было снижено. Как ожидается, пересмотренный бюджет будет рассмотрен в правительстве 19 марта. После того, как чиновники одобрят документ, он будет передан на рассмотрение в парламент.