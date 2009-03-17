Фурсенко пообещал не трогать зарплату учителей

Его слова приводит агентство "Интерфакс".
Министр назвал эту статью расходов защищенной, отметив, что сокращение не коснется ее ни на копейку.
Фурсенко также сообщил, что по сравнению с 2008 годом финансирование образования из бюджета вырастет на 8,5 процента (30 миллиардов рублей). Вместе с тем он признал, что ранее в трехлетнем бюджете на образование было заложено больше денег.
По словам министра, в связи с сокращением бюджета финансирование некоторых федеральных целевых программ в области образования будет уменьшено. Кроме того, будет снижен объем средств на оплату коммунальных услуг.
Минобрнауки также отказалось от запуска многих строительных проектов. В частности, по словам Фурсенко, в 2009 году не будут построены общежития для научно-педагогических кадров.
Как сообщалось, из-за финансового кризиса правительство России в начале 2009 года было вынуждено вернуться от трехлетнего к однолетнему планированию бюджета. Статьи расходов были пересмотрены в связи с падающей ценой на нефть, в результате чего финансирование ряда сфер было снижено. Как ожидается, пересмотренный бюджет будет рассмотрен в правительстве 19 марта. После того, как чиновники одобрят документ, он будет передан на рассмотрение в парламент.