Форумчане NGR обсуждают "родительский возраст", строительство дач и экзамен в ГИБДД

Кто сдавал экзамены в ГИБДД, тот знает, как это сложно. Что делать, если ты уверен, что ездишь хорошо, а инспектор уверен в обратном, да еще и «пометил» тебя особым знаком? Форумчане уже дали свой ответ, а вы?