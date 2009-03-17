Форумчане NGR обсуждают "родительский возраст", строительство дач и экзамен в ГИБДД

Проблемы экологии небезразличны для мыслящих людей.
С просьбой подписать петицию против бойни детенышей тюленей выступила одна из жительниц нашего города. Реакция форумчан оказалась неоднозначной…
Вопросы этики возникают перед нами каждый день. Есть ли у вас на работе видеонаблюдение и прослушка? Или может еще какие-нибудь устройства для слежки за подчиненными? Форумчане охотно делятся информацией.
Женюсь на сироте! Да, перефразированный возглас одного из героев фильма «Берегись автомобиля» до сих пор актуален. Вот только согласны ли дамы связать свою жизнь с циником? Обсуждение продолжается.
Вы замужем или до сих пор одна? Что делать, если вы не замужем, а ребенка хочется? Когда нужно рожать – когда позволяют материальные условия или когда требует возраст? Читаем и делимся своими мыслями в теме «родительский возраст».
Кто сдавал экзамены в ГИБДД, тот знает, как это сложно. Что делать, если ты уверен, что ездишь хорошо, а инспектор уверен в обратном, да еще и «пометил» тебя особым знаком? Форумчане уже дали свой ответ, а вы?
Хорошо иметь домик в деревне. А еще лучше два – один для себе, другой – на продажу. Каким видит загородный дом потребитель? Что предпочесть для постройки – дерево или кирпич? Читайте об этом в форуме «Строительство и ремонт».
Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!