Жителям села Омутинское расскажут как создавать семьи

В настоящий момент клуб посещает пять молодых семей, которые не имеют детей и состоят в браке от 6 месяцев до года. Супружеские пары в индивидуальной и групповой форме работают с психологами, специалистами по социальной работе, получают консультации врачей (гинеколога и педиатра) по интересующим вопросам, участвуют в различных мероприятиях клуба «Молодая семья».