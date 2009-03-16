Жителям села Омутинское расскажут как создавать семьи

С января 2009 года на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское (с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3) работает клуб «Молодая семья». Клуб представляет собой современную модель молодежной социальной службы по оказанию комплексных услуг молодым людям, готовящимся вступить в брак, и молодым семьям. Членам клуба оказывается квалифицированная социальная, юридическая, психолого-педагогическая и методическая помощь, осуществляется организация их досуга, отдыха, знакомство с основами этики семейной жизни, вопросами воспитания детей.
Актуальность открытия клуба состоит в том, что по статистическим данным за 2008 год в Омутинском районе на157 зарегистрированных браков пришлось 105 разводов. Кроме того, 40% разведенных семей состояли в браке от 6 месяцев до 3 лет, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба АУ ТО ДПО «Областного центра «Семья».
В настоящий момент клуб посещает пять молодых семей, которые не имеют детей и состоят в браке от 6 месяцев до года. Супружеские пары в индивидуальной и групповой форме работают с психологами, специалистами по социальной работе, получают консультации врачей (гинеколога и педиатра) по интересующим вопросам, участвуют в различных мероприятиях клуба «Молодая семья».