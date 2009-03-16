Жители Югры смогут получить экпресс-оценку риска основных заболеваний на ближайшие 10 лет

Данной процедурой занимаются специалисты консультативно-оздоровительного отдела, сообщили в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского АО.
С помощью программы ЭСКИЗ (Экспертная система контроля индивидуального здоровья) в Центре медицинской профилактики определяют резерв здоровья; дают оценку образу жизни; выявляют тип личности; измеряют толерантность к физической нагрузке; оценивают риск инсульта и инфаркта у больных артериальной гипертензией; определяют характер избыточного и недостаточного веса. По словам главного врача Центра медицинской профилактики Нижневартовска Людмилы Гридневой, первые массовые исследования были начаты среди работников общеобразовательных учреждений город, которая проводилась с выездом в школы.
С помощью данной программы была проведена экспресс-оценка риска основных неинфекционных заболеваний на ближайшие 10 лет. Пациенты с выявленным высоким риском заболеваний мотивировались для прохождения обучающих занятий в Школе здоровья.
«По данным проведенных обследований по программе были выделены наиболее часто встречающиеся факторы риска, которые позволили сформировать целевые группы для обучения по трем направлениям: Школа коррекции избыточного веса, Школа увеличения двигательной активности /оздоровительная йога/, Школа психологической коррекции поведения», - сообщила Людмила Гриднева.
Регулярные приемы пациентов в Центре медицинской профилактики начались с 2007 года. За период 2007-2008 год по программе ЭСКИЗ прошли исследования более 500 человек. На сегодняшний день услуги Центра востребованы у населения Нижневартовска.
Программа ЭСКИЗ предназначена для использования в лечебно-профилактических мероприятиях, связанных с охраной и укреплением индивидуального и группового здоровья. ЭСКИЗ состоит из модулей, применяемых независимо друг от друга или в комплексе: экспресс-оценка риска опасных для жизни заболеваний (ЭСКИЗ-1) и экспресс-оценка образа жизни (ЭСКИЗ-2). ЭСКИЗ - прогностическая методика, цель которой не выявлять заболевания, а предсказывать их вероятность.
Для измерения риска смерти используется компьютерный комплекс ЭСКИЗ-1. Прогноз рассчитывается на ближайшие 10 лет для мужчин и женщин в возрасте 35-70 лет. Для компьютерной оценки образа жизни наиболее адекватной является программа ЭСКИЗ-2. Здесь тоже используется анкета. В ней изучаются показатели уровня жизни, стиль жизни.