Жители Югры смогут получить экпресс-оценку риска основных заболеваний на ближайшие 10 лет

Программа ЭСКИЗ предназначена для использования в лечебно-профилактических мероприятиях, связанных с охраной и укреплением индивидуального и группового здоровья. ЭСКИЗ состоит из модулей, применяемых независимо друг от друга или в комплексе: экспресс-оценка риска опасных для жизни заболеваний (ЭСКИЗ-1) и экспресс-оценка образа жизни (ЭСКИЗ-2). ЭСКИЗ - прогностическая методика, цель которой не выявлять заболевания, а предсказывать их вероятность.