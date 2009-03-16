nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Югры смогут получить экпресс-оценку риска основных заболеваний на ближайшие 10 лет

16 марта 2009, 14:09
Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Нижневартовске на базе Центра медицинской профилактики могут получить оценку резервов здоровья и коррекцию высокого риска опасных заболеваний.

Данной процедурой занимаются специалисты консультативно-оздоровительного отдела, сообщили в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского АО.

С помощью программы ЭСКИЗ (Экспертная система контроля индивидуального здоровья) в Центре медицинской профилактики определяют резерв здоровья; дают оценку образу жизни; выявляют тип личности; измеряют толерантность к физической нагрузке; оценивают риск инсульта и инфаркта у больных артериальной гипертензией; определяют характер избыточного и недостаточного веса. По словам главного врача Центра медицинской профилактики Нижневартовска Людмилы Гридневой, первые массовые исследования были начаты среди работников общеобразовательных учреждений город, которая проводилась с выездом в школы.

С помощью данной программы была проведена экспресс-оценка риска основных неинфекционных заболеваний на ближайшие 10 лет. Пациенты с выявленным высоким риском заболеваний мотивировались для прохождения обучающих занятий в Школе здоровья.

«По данным проведенных обследований по программе были выделены наиболее часто встречающиеся факторы риска, которые позволили сформировать целевые группы для обучения по трем направлениям: Школа коррекции избыточного веса, Школа увеличения двигательной активности /оздоровительная йога/, Школа психологической коррекции поведения», - сообщила Людмила Гриднева.

Регулярные приемы пациентов в Центре медицинской профилактики начались с 2007 года. За период 2007-2008 год по программе ЭСКИЗ прошли исследования более 500 человек. На сегодняшний день услуги Центра востребованы у населения Нижневартовска.

Программа ЭСКИЗ предназначена для использования в лечебно-профилактических мероприятиях, связанных с охраной и укреплением индивидуального и группового здоровья. ЭСКИЗ состоит из модулей, применяемых независимо друг от друга или в комплексе: экспресс-оценка риска опасных для жизни заболеваний (ЭСКИЗ-1) и экспресс-оценка образа жизни (ЭСКИЗ-2). ЭСКИЗ - прогностическая методика, цель которой не выявлять заболевания, а предсказывать их вероятность.

Для измерения риска смерти используется компьютерный комплекс ЭСКИЗ-1. Прогноз рассчитывается на ближайшие 10 лет для мужчин и женщин в возрасте 35-70 лет. Для компьютерной оценки образа жизни наиболее адекватной является программа ЭСКИЗ-2. Здесь тоже используется анкета. В ней изучаются показатели уровня жизни, стиль жизни.

#Новости#Медицина#Югра#Здоровье#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25