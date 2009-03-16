В Вероне дозволено венчаться на балконе Джульетты

Советник города по туризму Даниэль Полато заявил, что новая услуга, которая начнет действовать в ближайшие дни, позволит превратить Верону в "столицу свадеб".
Расценки на венчание выглядят следующим образом: для жителей города услуга будет стоить 600 евро, для проживающих в его окрестностях - 700 евро, гражданам ЕС она обойдется уже в 800 евро, всем остальным - в 1000 евро.
Мэр Вероны Флавио Тоци объясняет такие расценки зависимостью от административных расходов на венчание.
Здание, находящееся на улице Виа Капелло, было построено в XII веке и принадлежало семейству Капелло, которое послужило прообразом семейства Капулетти в истории о Ромео и Джульетте.