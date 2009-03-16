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В Вероне дозволено венчаться на балконе Джульетты

16 марта 2009, 09:51
Власти итальянской Вероны предложили влюбленным жениться на балконе "дома Джульетты", которые являются одной из туристических достопримечательностей города.
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Туризм

Советник города по туризму Даниэль Полато заявил, что новая услуга, которая начнет действовать в ближайшие дни, позволит превратить Верону в "столицу свадеб".

Расценки на венчание выглядят следующим образом: для жителей города услуга будет стоить 600 евро, для проживающих в его окрестностях - 700 евро, гражданам ЕС она обойдется уже в 800 евро, всем остальным - в 1000 евро.

Мэр Вероны Флавио Тоци объясняет такие расценки зависимостью от административных расходов на венчание.

Здание, находящееся на улице Виа Капелло, было построено в XII веке и принадлежало семейству Капелло, которое послужило прообразом семейства Капулетти в истории о Ромео и Джульетте.

#Новости#Туризм#Женщины#Ксения#Общество
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