В Упорово открыли новый спорткомплекс

На торжественную церемонию прибыл директор областного департамента по спорту и молодёжной политике Дмитрий Грамотин. В приветственной речи он поздравил жителей села с возможностью ещё более активно вести здоровый образ жизни, а также отметил, что правительство региона уделяет большое внимание строительству подобных объектов.