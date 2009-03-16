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В Упорово открыли новый спорткомплекс

16 марта 2009, 14:35
Знаковое событие произошло в Упорово. Здесь состоялось открытие нового современного спорткомплекса.

На торжественную церемонию прибыл директор областного департамента по спорту и молодёжной политике Дмитрий Грамотин. В приветственной речи он поздравил жителей села с возможностью ещё более активно вести здоровый образ жизни, а также отметил, что правительство региона уделяет большое внимание строительству подобных объектов.

Глава администрации Упоровского района Леонид Сауков в свою очередь выразил надежду, что новый комплекс всколыхнёт развитие спорта в селе и никогда не будет пустовать, сообщает АСН "Тюменская арена".

Сразу после открытия здание приняло первых гостей. Здесь прошла товарищеская встреча по волейболу между девушками местной детско-юношеской спортивной школы и сборной района. В двух партиях опыт взял верх над молодостью.

Отметим, что помимо игровой площадки в новом спорткомплексе оборудован современный тренажёрный зал, созданы условия для занятия настольным теннисом и другими видами.

#Новости#Спорт#Ксения
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