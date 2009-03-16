В Тюменской области открылось антикризисное консультирование

«Ежегодно в управление поступает более 1, 5 тыс. жалоб от тюменских потребителей, меняется структура обращений, квалифицированные специалисты тщательно изучают и анализируют жалобы, помогают гражданам, — отметила она. — Мы уделяем большое внимание срокам и качеству подготовки ответов на обращения. В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, с этой недели в управлении открывается антикризисное консультирование по телефону горячей линии 51–77–97».