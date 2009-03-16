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В Тюменской области открылось антикризисное консультирование

16 марта 2009, 12:51
Антикризисное консультирование открылось в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Об этом в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.

«Ежегодно в управление поступает более 1, 5 тыс. жалоб от тюменских потребителей, меняется структура обращений, квалифицированные специалисты тщательно изучают и анализируют жалобы, помогают гражданам, — отметила она. — Мы уделяем большое внимание срокам и качеству подготовки ответов на обращения. В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, с этой недели в управлении открывается антикризисное консультирование по телефону горячей линии 51–77–97».

Галина Шарухо добавила, что с вопросами могут обратиться потребители и предприниматели региона. «Граждане могут получить исчерпывающие ответы на все вопросы в части соблюдения санитарного законодательства и закона в сфере защиты прав потребителей», — сообщила она.

#Новости#Тюменская область#Горячая линия#Ксения#Общество
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