В Тюменской области открылось антикризисное консультирование

Об этом в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.
«Ежегодно в управление поступает более 1, 5 тыс. жалоб от тюменских потребителей, меняется структура обращений, квалифицированные специалисты тщательно изучают и анализируют жалобы, помогают гражданам, — отметила она. — Мы уделяем большое внимание срокам и качеству подготовки ответов на обращения. В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, с этой недели в управлении открывается антикризисное консультирование по телефону горячей линии 51–77–97».
Галина Шарухо добавила, что с вопросами могут обратиться потребители и предприниматели региона. «Граждане могут получить исчерпывающие ответы на все вопросы в части соблюдения санитарного законодательства и закона в сфере защиты прав потребителей», — сообщила она.