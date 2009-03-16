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В Тюменском районе началась подготовка к Всероссийской переписи населения -2010

16 марта 2009, 11:11
В администрации Тюменского района прошло областное совещание статистиков и расширенное заседание коллегии Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В течение двух дней специалисты обсуждали итоги работы подразделений Росстата, текущие задачи, стоящие перед службой и ход подготовки к Всероссийской переписи населения, намеченной на 2010 год, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

Обращаясь к собравшимся, глава Тюменского района Андрей Линник поблагодарил статистиков за их работу и отметил, что без точных и понятных данных о важнейших аспектах жизни невозможно планировать дальнейшее развитие района, области и страны. Присутствовавший на заседании Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, принявший участие в работе коллегии, так же высоко оценил труд специалистов Росстата и их роль в развитии государства.

Первый день статистики посвятили освещению приоритетных направлений развития органов государственной статистики. Речь шла о повышении профессионального уровня кадрового состава службы, совершенствовании статистической деятельности, модернизации систем сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации. Кроме того, говорили о роли и значении статистики в управленческих процессах, информационных потребностях органов исполнительной власти и местного самоуправления в современных условиях.

На следующий день обсуждали вопросы методологического и организационного обеспечения Всероссийской переписи населения. Прозвучали доклады о ходе подготовки к предстоящему мероприятию и особенностях организации ВПН-2010 на территориях Тюменской области, Югры и Ямала, организации информационно-разъяснительной работы с населением и т.д.

#Новости#Перепись#Ксения#Общество
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