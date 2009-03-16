В Тюменском районе началась подготовка к Всероссийской переписи населения -2010

Обращаясь к собравшимся, глава Тюменского района Андрей Линник поблагодарил статистиков за их работу и отметил, что без точных и понятных данных о важнейших аспектах жизни невозможно планировать дальнейшее развитие района, области и страны. Присутствовавший на заседании Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, принявший участие в работе коллегии, так же высоко оценил труд специалистов Росстата и их роль в развитии государства.