В Тобольске эпидемия ВИЧ

"Реально количество заболевших в три, а то и в четыре раза больше, - пояснила врач-эпидемиолог ГЛПУ ТО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Александра Леонова. - А если пораженность более 1% населения, то речь идет об эпидемии".