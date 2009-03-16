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В Тобольске эпидемия ВИЧ

16 марта 2009, 10:56
1 103 тоболяка (каждый сотый житель города) заражены ВИЧ-инфекцией. Это число составляет 1% от всего населения Тобольска. И это только по официальным данным.

"Реально количество заболевших в три, а то и в четыре раза больше, - пояснила врач-эпидемиолог ГЛПУ ТО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Александра Леонова. - А если пораженность более 1% населения, то речь идет об эпидемии".

Первые случаи ВИЧ-инфекции среди тоболяков официально были зарегистрированы в 1997 году. Сегодня жертвами "чумы XX века" зачастую становятся социально адаптированные взрослые и дети.

60% ВИЧ-инфицированных тоболяков приобрели вирус половым путем. Женщины заражаются быстрее. И этот факт подтверждает статистика. Как сообщает тобольская интернет-газета, за 2007 год в Тобольске было 53% зараженных женщин, то в 2008 году – уже 74,5%, причем большинство из них - молодые женщины в возрасте от 20 до 30 лет.

#Новости#Медицина#Ксения#Общество
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