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Тренер сборной России по биатлону признал провал на этапе Кубка мира

16 марта 2009, 13:41
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что его подопечные провалили эстафету 4 по 7,5 километра на заключительном этапе Кубка мира в Ванкувере.

Аликин отметил, что российские биатлонисты, занявшие седьмое место, недовольны собственным результатом.

По словам Аликина, команда попала в полосу невезения. Тренер подверг критике выступление Ивана Черезова, Андрея Маковеева и Максима Чудова. В то же время, Аликин подчеркнул, что четвертый участник эстафетной команды - Евгений Устюгов - выступил неплохо.

Тренер предположил, что причиной неудачного выступления россиян в Ванкувере могла стать нехватка времени для акклиматизации. Кроме того, Аликин подчеркнул, что организаторы соревнований дали биатлонистам слишком мало времени на то, чтобы приспособиться к огневому рубежу.

В эстафете российские биатлонисты заняли седьмое место, уступив более двух минут победителям - команде Швеции. Второе место заняли французы, третьими финишировали биатлонисты сборной Германии.

#Новости#Биатлон#Россия#Спорт#Ксения
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