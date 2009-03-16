Тренер сборной России по биатлону признал провал на этапе Кубка мира

Аликин отметил, что российские биатлонисты, занявшие седьмое место, недовольны собственным результатом.
По словам Аликина, команда попала в полосу невезения. Тренер подверг критике выступление Ивана Черезова, Андрея Маковеева и Максима Чудова. В то же время, Аликин подчеркнул, что четвертый участник эстафетной команды - Евгений Устюгов - выступил неплохо.
Тренер предположил, что причиной неудачного выступления россиян в Ванкувере могла стать нехватка времени для акклиматизации. Кроме того, Аликин подчеркнул, что организаторы соревнований дали биатлонистам слишком мало времени на то, чтобы приспособиться к огневому рубежу.
В эстафете российские биатлонисты заняли седьмое место, уступив более двух минут победителям - команде Швеции. Второе место заняли французы, третьими финишировали биатлонисты сборной Германии.