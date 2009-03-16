Тренер сборной России по биатлону признал провал на этапе Кубка мира

Тренер предположил, что причиной неудачного выступления россиян в Ванкувере могла стать нехватка времени для акклиматизации. Кроме того, Аликин подчеркнул, что организаторы соревнований дали биатлонистам слишком мало времени на то, чтобы приспособиться к огневому рубежу.