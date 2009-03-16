Специалисты ТюмГНГУ помогут российской промышленности

Студенты и преподаватели нефтегазового университета примут участие в разработке, испытании и эксплуатации новейшего, уникального, высокотехнологичного нефтегазопромыслового оборудования. В основном это будут старшекурсники, выпускники и преподаватели кафедр «Технологии и машиностроения», «Машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Разработки и эксплуатации скважин и месторождения», «Бурения нефтяных и газовых скважин» ТюмГНГУ.