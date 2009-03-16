Специалисты ТюмГНГУ помогут российской промышленности

Студенты и преподаватели нефтегазового университета примут участие в разработке, испытании и эксплуатации новейшего, уникального, высокотехнологичного нефтегазопромыслового оборудования. В основном это будут старшекурсники, выпускники и преподаватели кафедр «Технологии и машиностроения», «Машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Разработки и эксплуатации скважин и месторождения», «Бурения нефтяных и газовых скважин» ТюмГНГУ.
По словам Юрия Князева, российская промышленность, а в частности «Сибтехноцентр» очень нуждаются в молодых инициативных специалистах со свежими идеями, ориентированных на собственное развитие и развитие производственного сектора экономики страны. Именно такими являются выпускники крупнейшего в России научно-образовательного комплекса ТюмГНГУ.
«Выпускники нефтегазового университета – готовые специалисты, ребятам лишь нужно будет пройти двухнедельные курсы после окончания и они могут приступать к работе», - сказал Юрий Иванович Князев.
Также генеральный директор «Сибтехноцентра» заинтересовался разработками научно-исследовательского опытно-конструкторского производства ТюмГНГУ «Системы плазменной резки», под руководством Николая Проскурякова кандидата технических наук, доцента кафедры «Технологии машиностроения».