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Сегодня в Лабытнангах выберут нового главу города

16 марта 2009, 16:37
Сегодня в городе Лабытнанги (ЯНАО) во второй половине дня вновь избранная дума соберется на первое заседание. Откроет заседание старший по возрасту депутат, им оказался думский новичок Борис Новиков.
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Ямал

После согласования процедурных моментов и повестки дня, слово будет предоставлено председателю избирательной комиссии Наталье Веприцкой для оглашения результатов выборов и вручения удостоверений избранным депутатам.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью городской администрации, далее депутаты приступят к текущей работе. Один из главных вопросов повестки дня - избрание главы города, который одновременно будет являться председателем думы. Далее депутаты изберут заместителя председателя и определятся по составу постоянных депутатских комиссий. Несмотря на торжественность первого заседания, организационными вопросами оно не ограничится. Депутатам предстоит рассмотреть положение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Лабытнанги. Проведение конкурса и назначение главы администрации - последний этап формирования муниципальной власти в Лабытнангах.

Ожидается, что на первом заседании вновь избранной думы будет присутствовать губернатор Ямала Юрий Неёлов.

#Новости#Чиновники#Ямал#Таня#Политика
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