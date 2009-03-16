Сегодня в Лабытнангах выберут нового главу города

Как сообщили в отделе по связям с общественностью городской администрации, далее депутаты приступят к текущей работе. Один из главных вопросов повестки дня - избрание главы города, который одновременно будет являться председателем думы. Далее депутаты изберут заместителя председателя и определятся по составу постоянных депутатских комиссий. Несмотря на торжественность первого заседания, организационными вопросами оно не ограничится. Депутатам предстоит рассмотреть положение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Лабытнанги. Проведение конкурса и назначение главы администрации - последний этап формирования муниципальной власти в Лабытнангах.