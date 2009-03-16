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Россия сократит экспорт нефти

16 марта 2009, 09:12
Россия сократит экспорт нефти за счет увеличения внутреннего потребления и переработки, заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин перед началом конференции ОПЕК.

В частности, планируется передать два миллиона тонн топлива сельскохозяйственным производителям.

Кроме того, Россия временно отказалась от передачи нефтяным компаниям ряда месторождений, в частности, имени Требса и имени Титова, сообщил вице-премьер.

Сечин также заявил, что Россия может рассмотреть вопрос о вступлении в ОПЕК, если все предложения РФ будут удовлетворены, а договоренности – соблюдены.

Днем ранее Сечин заявил, что Россия предлагает ОПЕК организовать новые торговые площадки и запустить торговлю российскими сортами нефти. По его мнению, это поможет стабилизировать цены на нефть на мировых рынках и постепенно изменить систему ценообразования в отрасли.

152-я сессия конференции ОПЕК должна пройти в штаб-квартире организации в Вене 15 марта.

#Новости#Россия#Нефть и газ#Ксения#Экономика
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