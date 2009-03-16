Россия сократит экспорт нефти

В частности, планируется передать два миллиона тонн топлива сельскохозяйственным производителям.
Кроме того, Россия временно отказалась от передачи нефтяным компаниям ряда месторождений, в частности, имени Требса и имени Титова, сообщил вице-премьер.
Сечин также заявил, что Россия может рассмотреть вопрос о вступлении в ОПЕК, если все предложения РФ будут удовлетворены, а договоренности – соблюдены.
Днем ранее Сечин заявил, что Россия предлагает ОПЕК организовать новые торговые площадки и запустить торговлю российскими сортами нефти. По его мнению, это поможет стабилизировать цены на нефть на мировых рынках и постепенно изменить систему ценообразования в отрасли.
152-я сессия конференции ОПЕК должна пройти в штаб-квартире организации в Вене 15 марта.