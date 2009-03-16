nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россия потратила 10 миллионов долларов на пиар

16 марта 2009, 13:28
За последние два с половиной года правительство России потратило на услуги американских и европейских PR-агентств 10 миллионов долларов, пишет журнал The New Times.

В частности, отмечает издание, интересы российского правительства представляли фирмы Ketchum, Washington Group и Gplus Europe. Впервые Россия обратилась за услугами этих фирм в ходе подготовки к саммиту G8, который прошел в 2006 году в Санкт-Петербурге. За это российское правительство заплатило 2 миллиона долларов.

Затем, по данным The New Times, в начале 2007 года Россия заключила с Ketchum контракт на сумму в 845 тысяч долларов на предоставление PR-услуг, лоббирование и поддержку контактов с американскими изданиями.

Как пишет журнал, за последние два года Россия подписала с Ketchum и Washington Group контракты на общую сумму более 8 миллионов долларов. В рамках этих договоров PR-фирмы готовили встречи российских политиков с представителями Белого дома и Конгресса, помогали организовать Питерский экономический форум и Валдайский клуб.

Кроме того, агентства организовали многочисленные интервью российских политиков с ведущими американскими СМИ - CNN, ABC Nes, Fox News, The Wall Street Journal, Bloomberg и другими.

#Новости#Реклама#Россия#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25