Россия потратила 10 миллионов долларов на пиар

В частности, отмечает издание, интересы российского правительства представляли фирмы Ketchum, Washington Group и Gplus Europe. Впервые Россия обратилась за услугами этих фирм в ходе подготовки к саммиту G8, который прошел в 2006 году в Санкт-Петербурге. За это российское правительство заплатило 2 миллиона долларов.
Затем, по данным The New Times, в начале 2007 года Россия заключила с Ketchum контракт на сумму в 845 тысяч долларов на предоставление PR-услуг, лоббирование и поддержку контактов с американскими изданиями.
Как пишет журнал, за последние два года Россия подписала с Ketchum и Washington Group контракты на общую сумму более 8 миллионов долларов. В рамках этих договоров PR-фирмы готовили встречи российских политиков с представителями Белого дома и Конгресса, помогали организовать Питерский экономический форум и Валдайский клуб.
Кроме того, агентства организовали многочисленные интервью российских политиков с ведущими американскими СМИ - CNN, ABC Nes, Fox News, The Wall Street Journal, Bloomberg и другими.