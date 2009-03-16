Россия потратила 10 миллионов долларов на пиар

Как пишет журнал, за последние два года Россия подписала с Ketchum и Washington Group контракты на общую сумму более 8 миллионов долларов. В рамках этих договоров PR-фирмы готовили встречи российских политиков с представителями Белого дома и Конгресса, помогали организовать Питерский экономический форум и Валдайский клуб.