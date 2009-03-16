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Президент Медведев недоволен еще тремя губернаторами

16 марта 2009, 13:17
Резонансные дела в отношении руководителей Орловской области, Пермского и Приморского краев свидетельствуют о решимости власти доводить действия по борьбе с коррупцией до конца, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в телеинтервью "Первому каналу".

"За последнее время были сделаны, на мой взгляд, шаги, которые свидетельствуют о серьезности власти в этом направлении", - сказал президент в телеинтервью. Первая беседа с Медведевым о кризисе вышла в эфир месяц назад, тогда он говорил об ответственности регионов за ситуацию с безработицей. На следующий же день он уволил глав четырех регионов, в том числе орловского губернатора Егора Строева, пишет газета "Ведомости".

Недовольство президента региональными властями прозвучало и в пятницу в выступлении на совете законодателей. Он отметил, что не везде они включились в реализацию предложенных Москвой программ и корректировку бюджетов. Медведев пообещал "адекватно отреагировать" на эти проблемы и попросил парламентариев не давать "расслабляться своим коллегам из исполнительной власти".

Напомним, что дела против вице-губернаторов и региональных министров в последние два года расследовались не только в перечисленных президентом регионах, но и в Магаданской и Амурской областях, Карелии, Хакасии, Ставрополье. Задача была назвать именно Приморский край, считает сотрудник администрации президента: такова последняя практика, когда к главному объекту недовольства прибавляется еще несколько.

С 2006 года в Приморье расследовались уголовные дела в отношении шести действовавших или бывших вице-губернаторов, в рамках одного из этих дел в мае прошлого года были проведены обыски у губернатора Сергея Дарькина. К нему есть вопросы и по акциям протеста в регионе, и по подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году. Тем не менее, источник, близкий к руководству краевого правительства, уверяет, что отставка Дарькину все равно не грозит.

Из контекста, в котором президент упомянул регионы, следует, что в них ведется серьезная борьба с коррупцией, считает губернатор Пермского края Олег Чиркунов: "Став губернатором, я сказал силовикам, если они что-то будут раскрывать по коррупции, то это не во вред краевой власти". Кроме того, утверждает губернатор, основные претензии предъявлялись людям не за период работы в краевой администрации. Вряд ли у президента есть претензии к самому Чиркунову - у них сложились неплохие отношения, говорит источник, близкий к кремлевской администрации.

#Новости#Медведев#Таня#Политика
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