Президент Медведев недоволен еще тремя губернаторами

"За последнее время были сделаны, на мой взгляд, шаги, которые свидетельствуют о серьезности власти в этом направлении", - сказал президент в телеинтервью. Первая беседа с Медведевым о кризисе вышла в эфир месяц назад, тогда он говорил об ответственности регионов за ситуацию с безработицей. На следующий же день он уволил глав четырех регионов, в том числе орловского губернатора Егора Строева, пишет газета "Ведомости".
Недовольство президента региональными властями прозвучало и в пятницу в выступлении на совете законодателей. Он отметил, что не везде они включились в реализацию предложенных Москвой программ и корректировку бюджетов. Медведев пообещал "адекватно отреагировать" на эти проблемы и попросил парламентариев не давать "расслабляться своим коллегам из исполнительной власти".
Напомним, что дела против вице-губернаторов и региональных министров в последние два года расследовались не только в перечисленных президентом регионах, но и в Магаданской и Амурской областях, Карелии, Хакасии, Ставрополье. Задача была назвать именно Приморский край, считает сотрудник администрации президента: такова последняя практика, когда к главному объекту недовольства прибавляется еще несколько.
С 2006 года в Приморье расследовались уголовные дела в отношении шести действовавших или бывших вице-губернаторов, в рамках одного из этих дел в мае прошлого года были проведены обыски у губернатора Сергея Дарькина. К нему есть вопросы и по акциям протеста в регионе, и по подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году. Тем не менее, источник, близкий к руководству краевого правительства, уверяет, что отставка Дарькину все равно не грозит.
Из контекста, в котором президент упомянул регионы, следует, что в них ведется серьезная борьба с коррупцией, считает губернатор Пермского края Олег Чиркунов: "Став губернатором, я сказал силовикам, если они что-то будут раскрывать по коррупции, то это не во вред краевой власти". Кроме того, утверждает губернатор, основные претензии предъявлялись людям не за период работы в краевой администрации. Вряд ли у президента есть претензии к самому Чиркунову - у них сложились неплохие отношения, говорит источник, близкий к кремлевской администрации.