Президент Медведев недоволен еще тремя губернаторами

С 2006 года в Приморье расследовались уголовные дела в отношении шести действовавших или бывших вице-губернаторов, в рамках одного из этих дел в мае прошлого года были проведены обыски у губернатора Сергея Дарькина. К нему есть вопросы и по акциям протеста в регионе, и по подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году. Тем не менее, источник, близкий к руководству краевого правительства, уверяет, что отставка Дарькину все равно не грозит.