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Поисковики проведут беседу с тюменскими ветеранами

16 марта 2009, 16:10
С 20 февраля по 20 апреля 2009 года управа Восточного административного округа администрации города Тюмени проводит окружную поисковую акцию «Нам завещаны память и слава», посвященную Году молодежи и 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сюжет
Тюмень

Акция проводится в два этапа:

• с 15 марта по 15 апреля – поисковая работа участников акции;

• с 15 апреля по 20 апреля – прием готовых презентаций (г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95, корпус 2, каб. 207, тел: 51-02-60, 51-02-80, факс 51-02-53 (Андрей Неугодников).

Акция проходит по двум номинациям:

- Поиск – участники акции проводят поисковую работу, организуют встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, проводят беседы, осуществляют сбор информации. По результатам проведенной работы участники акции готовят и предоставляют в оргкомитет презентационный материал.

Презентация должна содержать информацию о ветеране (Ф.И.О., год рождения, участие в боях (войнах), участие в трудовой деятельности, жизненный девиз, фотографию, возможно, необычные факты из биографии ветерана);

- Смотр музеев боевой слав – проводится среди музеев, работающих на территории общеобразовательных учреждений, военно-патриотических, детских и молодежных объединений. Смотр проводится в период с 9 по 31 марта 2009 года.

Материалы презентаций необходимо направлять в отдел по спортивно-досуговой работе управы Восточного административного округа, тел. 51-02-60 (Андрей Неугодников).

#Новости#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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