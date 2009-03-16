Поисковики проведут беседу с тюменскими ветеранами

С 20 февраля по 20 апреля 2009 года управа Восточного административного округа администрации города Тюмени проводит окружную поисковую акцию «Нам завещаны память и слава», посвященную Году молодежи и 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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