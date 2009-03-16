Поисковики проведут беседу с тюменскими ветеранами

Акция проводится в два этапа:
• с 15 марта по 15 апреля – поисковая работа участников акции;
• с 15 апреля по 20 апреля – прием готовых презентаций (г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95, корпус 2, каб. 207, тел: 51-02-60, 51-02-80, факс 51-02-53 (Андрей Неугодников).
Акция проходит по двум номинациям:
- Поиск – участники акции проводят поисковую работу, организуют встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, проводят беседы, осуществляют сбор информации. По результатам проведенной работы участники акции готовят и предоставляют в оргкомитет презентационный материал.
Презентация должна содержать информацию о ветеране (Ф.И.О., год рождения, участие в боях (войнах), участие в трудовой деятельности, жизненный девиз, фотографию, возможно, необычные факты из биографии ветерана);
- Смотр музеев боевой слав – проводится среди музеев, работающих на территории общеобразовательных учреждений, военно-патриотических, детских и молодежных объединений. Смотр проводится в период с 9 по 31 марта 2009 года.
Материалы презентаций необходимо направлять в отдел по спортивно-досуговой работе управы Восточного административного округа, тел. 51-02-60 (Андрей Неугодников).