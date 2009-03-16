Писатель Юрий Бондарев отметил 85-летие

"Произведения, созданные Вами с поистине эпическим размахом, в полной мере отразили Вашу авторскую и гражданскую позицию, и нашли своего искреннего, преданного читателя. Ваши книги о героизме народа в годы Великой Отечественной войны полны размышлений о духовности и морали, о долге и чести. Они отличаются не только достоверностью деталей фронтовых будней, но и напряженным драматизмом, психологической глубиной", - цитирует слова поздравительной телеграммы "Росбалт".