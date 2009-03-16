Писатель Юрий Бондарев отметил 85-летие

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Выдающийся прозаик, публицист и общественный деятель, Вы являетесь признанным классиком современной отечественной литературы".
"Произведения, созданные Вами с поистине эпическим размахом, в полной мере отразили Вашу авторскую и гражданскую позицию, и нашли своего искреннего, преданного читателя. Ваши книги о героизме народа в годы Великой Отечественной войны полны размышлений о духовности и морали, о долге и чести. Они отличаются не только достоверностью деталей фронтовых будней, но и напряженным драматизмом, психологической глубиной", - цитирует слова поздравительной телеграммы "Росбалт".
"К вашему слову прислушиваются представители разных поколений, для которых вы были и остаетесь несомненным нравственным авторитетом", - говорится также в поздравлении.
Юрий Бондарев родился в 1924 году в городе Орске Оренбургской области. В 1931 переехал в Москву. Участник Великой Отечественной войны (с августа 1942) Бондарев окончил Чкаловское артиллерийское училище и Литературный институт имени Горького (1951).
Он дебютировал в печати в 1949. Первый сборник рассказов "На большой реке" вышел в 1953. Бондарев - автор рассказов (сборник "Поздним вечером", 1962), повестей "Юность командиров" (1956), "Батальоны просят огня" (1957; телесериал "Батальоны просят огня" по мотивам повести был снят в 1985), "Последние залпы" (1959; одноименный фильм - 1961), "Родственники" (1969), романов "Горячий снег" (1969), "Тишина" (1962; одноименный фильм - 1964), "Двое" (продолжение романа "Тишина"; 1964), "Берег" (1975).
Он также является автором сценария фильма, снятого по роману "Горячий снег" (1972; Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых) и одним из соавторов сценария киноэпопеи "Освобождение" (1970; Ленинская премия). Бондарев награжден орденом "Знак Почета" и медалями.