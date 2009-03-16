Наркоситуация в Тюменской области: удалось добиться результатов

В городах наркоситуация более сложная, чем в сельской местности. Но, как было отмечено на комиссии, особенно настораживает факт, что Тобольск обогнал даже Тюмень по уровню потребления наркотиков на сто тысяч населения. Губернатор призвал все заинтересованные структуры обратить в течение года изменить существующее положение дел.