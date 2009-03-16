Наркоситуация в Тюменской области: удалось добиться результатов

«В истекшем году совместными усилиями нам удалось добиться позитивных результатов по ряду основных показателей, характеризующих наркоситуацию в области, - отметил губернатор Владимир Якушев, открывая 13 марта очередное заседание антинаркотической комиссии Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики.
На заседании обсуждались итоги реализации за 2008 год областной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Тюменской области на 2008-2010 годы». По этому вопросу выступили: начальник УФСНК России по Тюменской области Е.С. Брюшко, начальник ГУВД Тюменской области П.М. Недоростов, директор департамента по спорту и молодежной политике Д.В. Грамотин.
Прозвучали следующие цифры. Уровень распространенности наркомании снизился с 451 человека на 100 тысяч населения до 425. Показатель заболеваемости наркоманией, соответственно, снизился с 14 до 13,4.
На 26,4 процента уменьшилось количество людей, поступивших в лечебные учреждения в состоянии наркотической комы. Зарегистрировано гораздо меньше (на 28,7 процентов) смертей от передозировки наркотиков.
Раскрываемость наркопреступлений увеличилась на 3,4 процента. На 10,2 процента выявлено больше преступлений, связанных со сбытом наркотиков в крупном размере. В 2008 году было изъято на 12 процентов больше наркотиков, чем в 2007.
Однако, по-прежнему уровень распространения наркомании по Тюменской области выше среднероссийского в 1,8 раза и средних показателей по УрФО - в 1,4 раза.
В городах наркоситуация более сложная, чем в сельской местности. Но, как было отмечено на комиссии, особенно настораживает факт, что Тобольск обогнал даже Тюмень по уровню потребления наркотиков на сто тысяч населения. Губернатор призвал все заинтересованные структуры обратить в течение года изменить существующее положение дел.
Об организации информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни рассказал директор департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.
Для занятий по интересам в свободное от учебы время на территории юга Тюменской области работает 71 учреждение дополнительного образования, услугами которых воспользовались 55 с половиной тысяч детей и подростков. Также организована деятельность 134 школ-центров воспитательной и досуговой работы в микрорайонах.
Во время летних каникул на базе 511 образовательных учреждений была организована работа лагерей дневного пребывания. А всего разными видами отдыха охвачено 128,3 тысячи человек, это 96 процентов от общей численности обучающихся.
В 2008 году действовали специальные профилактические проекты для: дезадаптированных подростков; для учащихся; для родителей; для детей и подростков в период летней оздоровительной кампании. Это лишь несколько штрихов работы, направленной на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни.
Вторым на заседании был рассмотрен вопрос «О результатах совместной работы УФСНК, ГУВД по Тюменской области, областного наркологического диспансера по профилактике потребления и пресечению распространения наркотических веществ в местах отдыха молодежи».
Проведена соответствующая операция, в ходе которой проверен 21 объект массового отдыха молодежи (клубы и другие развлекательно-досуговые учреждения). В подразделения УФСНК доставлено 149 человек. По материалам операции возбуждено 11 уголовных дел (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств). Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств.
Как подчеркнул Владимир Якушев, «с целью минимизации употребления наркотиков среди молодежи, необходимо поставить надежный заслон распространению, так называемых, «клубных наркотиков» в досуговых учреждениях».
Кроме того, на заседании говорилось и о проведении работы в стенах образовательных учреждений. Важной составляющей здесь является реализация мер по раннему выявлению тех, кто допускает немедицинское потребление наркотиков. Тестирование активно велось и впредь будет продолжено во всех звеньях системы образования.
По итогам работы комиссии решено: департаменту по спорту и молодежной политике, УФСКН по Тюменской области, ГУВД по Тюменской области, департаментам здравоохранения и информационной политики разработать план совместных мероприятий по организации и проведению информационно-пропагандистской работы в возрастной группе от 18 до 39 лет, в том числе в местах массового отдыха.
Как было особо отмечено на заседании комиссии, нужно повышать уровень информированности населения о рисках и последствиях употребления наркотиков, особенно среди детей и молодежи.