nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Медведев рассказал о плане поддержки выпускников вузов

16 марта 2009, 09:22
Правительство РФ подготовило программу поддержки студентов, заканчивающих вузы в период экономического кризиса.

Об этом президент Дмитрий Медведев сообщил в ходе интервью Первому каналу.

План трудоустройства молодых специалистов, подготовленный министерством образования и науки, предполагает возможность переподготовки тех, кто не смог найти себе работу, "по более дефицитным специальностям". Кроме того, часть выпускников, которые предпочтут продолжить обучение поиску работы в период кризиса, смогут устроить в аспирантуру и магистратуру. Также, сообщил Медведев, в Госдуму внесен законопроект о создании специальных малых предприятий при университетах и колледжах.

Так глава государства прокомментировал информацию, согласно которой около половины из 1,5 миллиона выпускников вузов 2009 года не смогут сразу найти себе работу.

Кроме того, рассказал Медведев, подписано письмо Минобрнауки, в котором даны рекомендации вузам о переводе учащихся с платного отделения на бюджетное. Наконец, в ближайшие 10 дней будет подготовлен правительственный акт о получении кредитов на образование. Напомним, согласно предложениям Минобрнауки, студенты смогут получить кредит без залога и поручительства под 11,5 процентов годовых.

Медведев рассказал, что, хотя официально в России зарегистрировано около двух миллионов безработных, по экспертной оценке реальная безработица находится на уровне около шести миллионов. По словам президента, на федеральную и региональную программы поддержки безработных выделено по 43 миллиарда рублей.

Также в ходе интервью были затронуты темы борьбы с коррупцией и положения российских предпринимателей в период кризиса. По мнению Медведева, разбогатевшие бизнесмены теперь должны отдавать "моральные долги" своим работникам. Кроме того, Медведев прокомментировал и ситуацию на российском рынке лекарств.

Телезрители смогут увидеть интервью президента 15 марта в 21:00 на Первом канале в программе "Время", однако его полный текст уже доступен в интернете на сайте президента.

#Новости#Медведев#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25