Медведев рассказал о плане поддержки выпускников вузов

План трудоустройства молодых специалистов, подготовленный министерством образования и науки, предполагает возможность переподготовки тех, кто не смог найти себе работу, "по более дефицитным специальностям". Кроме того, часть выпускников, которые предпочтут продолжить обучение поиску работы в период кризиса, смогут устроить в аспирантуру и магистратуру. Также, сообщил Медведев, в Госдуму внесен законопроект о создании специальных малых предприятий при университетах и колледжах.