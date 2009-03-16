Медведев рассказал о плане поддержки выпускников вузов

Об этом президент Дмитрий Медведев сообщил в ходе интервью Первому каналу.
План трудоустройства молодых специалистов, подготовленный министерством образования и науки, предполагает возможность переподготовки тех, кто не смог найти себе работу, "по более дефицитным специальностям". Кроме того, часть выпускников, которые предпочтут продолжить обучение поиску работы в период кризиса, смогут устроить в аспирантуру и магистратуру. Также, сообщил Медведев, в Госдуму внесен законопроект о создании специальных малых предприятий при университетах и колледжах.
Так глава государства прокомментировал информацию, согласно которой около половины из 1,5 миллиона выпускников вузов 2009 года не смогут сразу найти себе работу.
Кроме того, рассказал Медведев, подписано письмо Минобрнауки, в котором даны рекомендации вузам о переводе учащихся с платного отделения на бюджетное. Наконец, в ближайшие 10 дней будет подготовлен правительственный акт о получении кредитов на образование. Напомним, согласно предложениям Минобрнауки, студенты смогут получить кредит без залога и поручительства под 11,5 процентов годовых.
Медведев рассказал, что, хотя официально в России зарегистрировано около двух миллионов безработных, по экспертной оценке реальная безработица находится на уровне около шести миллионов. По словам президента, на федеральную и региональную программы поддержки безработных выделено по 43 миллиарда рублей.
Также в ходе интервью были затронуты темы борьбы с коррупцией и положения российских предпринимателей в период кризиса. По мнению Медведева, разбогатевшие бизнесмены теперь должны отдавать "моральные долги" своим работникам. Кроме того, Медведев прокомментировал и ситуацию на российском рынке лекарств.
Телезрители смогут увидеть интервью президента 15 марта в 21:00 на Первом канале в программе "Время", однако его полный текст уже доступен в интернете на сайте президента.