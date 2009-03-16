Кубинцы выбрали лучший "вазик" страны

Этот конкурс впервые устраивался в честь автогонщика Хуана Мануэля Фанхио (Juan Manuel Fangio), который победил в 1957 году в автогонке, проходившей на набережной.
Хозяин автомобиля-победителя, Мануэль Альварес, рассказал, что за 27 лет машина побывала в сильной аварии, после чего была практически полностью восстановлена. Затем автомобиль пострадал от наводнения - он пролежал под морской водой восемь дней, из-за чего в машине пришлось поменять все электрооборудование и ходовую часть. Альварес также отметил, что его машина сейчас далека от оригинала: "Я полностью поменял весь салон, передние и задние кресла, приборную доску, руль и другие детали интерьера - и это не говоря об изменениях в двигателе и ходовой части".
"Лады" 2105 и 2107 на Кубе пользуются не меньшей популярностью, чем американские автомобили середины прошлого века. На тольяттинской "классике" ездят и полицейские, и таксисты. По словам местных жителей, они экономичны, легко ремонтируются и для них всегда есть запчасти.