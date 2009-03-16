Кроссовки и замороженная еда попали в британскую десятку изобретений, изменивших жизнь человечества

7. SMS-сообщения. Революционную роль этой технологии британские эксперты усмотрели в радикальном преобразовании английского языка, усвоившего аббревиатуры типа LOL ("очень смешно") или FYI ("к твоему сведению"). Другое важное изменение, на их взгляд, - активизация больших пальцев рук, которые раньше почти не использовались, а теперь сплошь заняты набиванием SMS на мобильниках.