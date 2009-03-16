Кроссовки и замороженная еда попали в британскую десятку изобретений, изменивших жизнь человечества

Результаты опроса приводит The Daily Telegraph.
1. Технология GPS. Первоначально разработанная в 1978 году в США для военных целей система спутниковой навигации Navstar распространилась по всему миру под названием GPS.
2. Плеер Sony Walkman. По словам экспертов, это устройство в 1979 году открыло эру портативных технологий, существенно изменив культуру индивидуального потребления музыки. Таким образом Sony скрестила саундртрек с пассажиропотоком, дав любому человеку в многомиллионной толпе возможность слушать любимые композиции, не навязывая их окружающим, пишет газета.
3. Штрих-код. Данное изобретение американца Нормана Вудленда, сделанное в 1949 году, со временем позволило совместить данные об оплате покупки, характере товара и запасе товаров на складе. Это, по мнению экспертов, самым революционным образом изменило систему торговли.
4. Замороженная еда. Пришедшие в течение последних 30 лет на смену традиционным семейным "круглым столам" картонки с едой, поедаемой на диване перед телевизором, изменили и образ жизни, и облик современных городов и состояние здоровья граждан многих стран.
5. PlayStaion. По оценке экспертов, именно консоль Sony PlayStation в 1994 году вывела видеоигры из детских комнат на большие телевизоры, где играми стали увлекаться вполне взрослые люди. Аппаратные возможности этой приставки превышают возможности среднего домашнего ПК, а индустрия видеоигр за годы, прошедшие после ее появления, по своим доходам почти догнала киноиндустрию, пишет издание.
6. Социальные сети. Согласно данным опросов, три миллиарда минут в день в сумме тратят на общение друг с другом пользователи социальной сети Facebook. MySpace, Twitter и многие другие сети радикальным образом изменили характер общения людейи способы знакомства, утверждают авторы статьи.
7. SMS-сообщения. Революционную роль этой технологии британские эксперты усмотрели в радикальном преобразовании английского языка, усвоившего аббревиатуры типа LOL ("очень смешно") или FYI ("к твоему сведению"). Другое важное изменение, на их взгляд, - активизация больших пальцев рук, которые раньше почти не использовались, а теперь сплошь заняты набиванием SMS на мобильниках.
8. Электронные деньги. Кредитные карточки сделали процесс денежного обращения удобнее, безопаснее и глобальнее, полагают британские эксперты. В Великобритании, к примеру, в прошлом году с помощью карт было совершено более 7,4 миллиарда платежей, что гораздо больше, чем с помощью чеков. Однако рост электронных платежей сопровождается столь же стремительным ростом электронного мошенничества, а легкость получения кредита, стала одной из основных причин мирового финансового кризиса, отмечает газета.
9. Микроволны. Именно микроволны - электромагнитное излучение с длиной волны от 1 мм до 1 м - используются в сотовых телефонах, устройствах беспроводной связи типа Wi-Fi и со спутниковом телевещании.
10. Кроссовки. Компания Goodyear впервые в 1892 году предложила метод соединения резины и ткани, а массовое использование спортивной обуви в качестве повседневной началось в 70-х годах прошлого века. Эта обувь, по мнению экспертов, изменила ноги целого поколения. К примеру, военные, жалуются, что стопы молодых людей, поступающих на службу в наше время, заметно мягче и плохо переносят военную обувь.