Как наше самочувствие зависит от погоды?

Согласитесь, практически здоровые люди – это те, у которых слаженно работают все системы организма, и никаких болезненных реакций на перемены в окружающей среде они не ощущают. Но если человек начал «чувствовать» погоду, значит, в его организме уже создалось состояние предболезни, мешающее ему приспособиться к переменам. Причиной повышенной метеочувствительности является всем нам известная усталость, накопившаяся за долгое время без отпуска или даже к концу «трудного дня». Но если и после отдыха повышенная чувствительность к перемене погоды не исчезает, нужно обязательно обратиться к врачу и обследоваться.