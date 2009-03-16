Хиддинк назвал состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2010

Всего в национальную команду вызваны 22 футболиста, в том числе три вратаря, семь защитников, восемь полузащитников и четыре форварда. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Футболисты соберутся в московском отеле "Марриот" 24 марта. В этот же день пройдет первая тренировка сборной. Встреча с Азербайджаном состоится 28 марта в Москве на стадионе "Лужники". С Лихтенштейном россияне сыграют 1 апреля в Вадуце.
Большинство футболистов, вызванных Хиддинком в сборную, являются бронзовыми призерами Евро-2008. Исключение составили полузащитники Игорь Денисов из питерского "Зенита" и Алан Дзагоев из ЦСКА, а также форвард "Зенита" Павел Погребняк.
После трех матчей отборочного турнира ЧМ-2010 россияне с шестью очками занимают второе место в группе 4 европейской квалификационной зоны. Лидирует сборная Германии, набравшая 10 очков в четырех встречах. Немцам 28 марта и 1 апреля предстоят матчи с Лихтенштейном и Уэльсом.
Состав сборной России на матчи с Азербайджаном и Лихтенштейном:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Динамо"), Вячеслав Малафеев ("Зенит").
Защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Денис Колодин ("Динамо"), Ренат Янбаев ("Локомотив").
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба - "Локомотив"), Игорь Денисов, Константин Зырянов, Игорь Семшов (все - "Зенит"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Иван Саенко ("Спартак"), Сергей Семак ("Рубин").
Нападающие: Андрей Аршавин ("Арсенал", Англия), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм", Англия), Павел Погребняк ("Зенит"), Дмитрий Сычев ("Локомотив").