ГИБДД упростила продажу машин

Все эти усовершенствования стали возможны в связи с вводом в отделениях ГИБДД поддержки единой регистрационной компьютерной базы данных. Но еще далеко не всех гаишников снабдили доступом к этим данным. Если регистрационное отделение не имеет технической возможности для обмена данными в автоматическом режиме, то все запросы оно проводит по старой схеме: при помощи телефона и прочих средств связи. В таком случае срок рассмотрения заявления может быть довольно длительным, но ГИБДД устанавливает, что они обязаны завершить оформление документов в течение 30 суток.