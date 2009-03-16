ГИБДД упростила продажу машин

Новые правила регистрации вступили в силу в феврале 2009 года. Они введены в действие указом Департамента ОБДД МВД России от 16.02.2009 года № 13/5-32. На начальной стадии применения новых правил обнаружилось некоторое количество непонятных аспектов и не согласующихся между собой пунктов. В связи с этим соответствующие службы Государственной автоинспекции разослали по всем подразделениям ГИБДД официальные разъяснения департамента о правильном применении нового порядка регистрации машин.
Главное, о чем говорят новые правила рядовым владельцам автомобилей, – теперь владельцы машин имеют право ставить на учет и снимать с него персональные автомобили в любом подразделении ГИБДД своего региона.
Причем всегда предъявлять свой автомобиль работникам ГАИ совершенно не обязательно. Предъявить машину к осмотру потребуют, если меняется собственник автомобиля или меняются ее агрегаты, например двигатель. Если владелец автомобиля переeзжает в другой город, то ему требуется пригнать свой автомобиль в местное ГАИ. Машину также нужно предъявить на осмотр, если требуется получение паспорта транспортного средства взамен утраченного на снятую с учета машину. При этом машину сначала снова поставят на учет, потом выдадут дубликат паспорта и опять снимут с учета.
В случае, когда изменяются данные собственника, не связанные со сменой места жительства на другой регион, а меняются фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, на которое зарегистрирован автомобиль, или в случае выдачи дубликатов свидетельств о регистрации, паспортов автомобилей взамен утраченных, в случае выдачи новых номерных знаков взамен утраченных или непригодных для пользования предъявлять машину на осмотр не нужно.
При совершении сделки по смене собственника на транспортное средство в ГИБДД должны подать заявление оба участника сделки – продавец и покупатель. Они должны оформить документ по переоформлению транспортного средства на нового собственника и заявление на регистрацию приобретенного ТС. Если переоформлять не снятую с учета машину пришел новый собственник, то у него должен быть письменный договор купли-продажи и полномочия для проведения соответствующих действий.
Все эти усовершенствования стали возможны в связи с вводом в отделениях ГИБДД поддержки единой регистрационной компьютерной базы данных. Но еще далеко не всех гаишников снабдили доступом к этим данным. Если регистрационное отделение не имеет технической возможности для обмена данными в автоматическом режиме, то все запросы оно проводит по старой схеме: при помощи телефона и прочих средств связи. В таком случае срок рассмотрения заявления может быть довольно длительным, но ГИБДД устанавливает, что они обязаны завершить оформление документов в течение 30 суток.
Департамент ОБДД МВД России не просто закрыл пробелы в своем указе, он предполагает узаконить все уточнения в грядущих поправках к административному регламенту. Проект таких изменений в документ уже готовится, сообщили в ГИБДД.