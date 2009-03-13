Зидан назвал нового лучшего футболиста мира

При этом в сентябре 2008 года Зидан назвал лучшим футболистом португальца Криштиану Роналду, который по итогам прошлого года получил "Золотой мяч" и "Бриллиантовый мяч".
Французский футболист сделал свое заявление об английском полузащитнике вскоре после матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" (4:0). В этой игре капитан "Ливерпуля" Джеррард забил два гола и помог своей команде выйти в 1/4 финала еврокубкового турнира.
Зидан отметил, что Джеррард привлекает к себе меньше внимания, чем Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси. Однако француз считает, что Джеррарда вполне можно назвать лучшим футболистом мира. Бывший капитан сборной Франции добавил, что отсутствие Джеррарда серьезно влияет на игру той команды, за которую он выступает.
Зидан напомнил, что во время выступлений за мадридский "Реал" он называл лучшим игроком своей команды француза Клода Макелеле, игравшего на позиции опорного полузащитника. По словам Зидана, без Макелеле ни он, ни Луиш Фигу, ни Рауль не смогли бы играть так, как они играли в то время.
Что касается Джеррарда, то его достоинствами Зидан назвал умение отдать пас, выполнить подкат и забить гол. Наиболее ценным качеством англичанина бывший капитан французской команды считает умение вселить в партнеров уверенность и веру в свои силы.