Зидан назвал нового лучшего футболиста мира

Зидан напомнил, что во время выступлений за мадридский "Реал" он называл лучшим игроком своей команды француза Клода Макелеле, игравшего на позиции опорного полузащитника. По словам Зидана, без Макелеле ни он, ни Луиш Фигу, ни Рауль не смогли бы играть так, как они играли в то время.