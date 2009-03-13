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"Зенит" проиграл "Удинезе" в 1/8 финала Кубка УЕФА

13 марта 2009, 09:12
Санкт-петербургский "Зенит" уступил в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА итальянскому "Удинезе" со счетом 0:2, сообщается на сайте UEFA.com 13 марта.

Большую часть матча игрокам "Зенита" удавалось сохранять ничейный счет, однако концовка второго тайма осталась за итальянцами. Первый гол забил Фабио Квальярелла на 85-ой минуте встречи, а уже в добавленное время Антонио ди Натале реализовал пенальти. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 19 марта.

Ранее московский ЦСКА в Москве одержал победу над донецким "Шахтером" со счетом 1:0. "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу над датским "Ольборгом" 2:0. "Олимпик" выиграл в Марселе у "Аякса" 2:1, а "ПСЖ" сыграл в ничью с "Брагой" 0:0.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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