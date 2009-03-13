"Зенит" проиграл "Удинезе" в 1/8 финала Кубка УЕФА

Большую часть матча игрокам "Зенита" удавалось сохранять ничейный счет, однако концовка второго тайма осталась за итальянцами. Первый гол забил Фабио Квальярелла на 85-ой минуте встречи, а уже в добавленное время Антонио ди Натале реализовал пенальти. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 19 марта.