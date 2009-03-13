"Зенит" проиграл "Удинезе" в 1/8 финала Кубка УЕФА

Большую часть матча игрокам "Зенита" удавалось сохранять ничейный счет, однако концовка второго тайма осталась за итальянцами. Первый гол забил Фабио Квальярелла на 85-ой минуте встречи, а уже в добавленное время Антонио ди Натале реализовал пенальти. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 19 марта.
Ранее московский ЦСКА в Москве одержал победу над донецким "Шахтером" со счетом 1:0. "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу над датским "Ольборгом" 2:0. "Олимпик" выиграл в Марселе у "Аякса" 2:1, а "ПСЖ" сыграл в ничью с "Брагой" 0:0.