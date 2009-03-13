В ТюмГУ презентовали новый Инновационно-образовательный центр

Главная задача Инновационно-образовательного центра МИФУБ - научное и практическое содействие разработке и внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность института. В настоящее время в его составе функционируют шесть лабораторий: Лаборатория инновационных технологий в бизнес образовании, Лаборатория по разработке междисциплинарных case-study, Центр международных образовательных бизнес программ и академической мобильности, Студенческая проектная мастерская, Дилинговый центр, Центр тестирования.