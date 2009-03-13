В ТюмГУ презентовали новый Инновационно-образовательный центр

Подробности сообщает отдел информации вуза.
Создание этой структуры стало возможным благодаря финансированию из средств Инновационной программы, что позволило на порядок улучшить материальное оснащение института, провести обучение для персонала и обустроить необходимые центры и лаборатории.
Познакомиться с Центром пришли не только сотрудники МИФУБ, но и руководство университета, а также представители других факультетов и институтов ТюмГУ.
На презентации с приветственным словом выступили проректор по учебной работе ТюмГУ Волосникова Л.М., начальник учебно-методического управления ТюмГУ Воронова О.Г. и заместитель директора по инновационной программе в период её реализации Черкашов Е.М.
Черкашов Е.М. рассказал собравшимся, что открытие Инновационно-образовательного центра — лишь одно из многочисленных инновационных мероприятий ТюмГУ. В МИФУБ также открыт Научно-инновационный центр.
Главная задача Инновационно-образовательного центра МИФУБ - научное и практическое содействие разработке и внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность института. В настоящее время в его составе функционируют шесть лабораторий: Лаборатория инновационных технологий в бизнес образовании, Лаборатория по разработке междисциплинарных case-study, Центр международных образовательных бизнес программ и академической мобильности, Студенческая проектная мастерская, Дилинговый центр, Центр тестирования.
В рамках презентации прошла экскурсия по всем лабораториям и центрам. В ходе экскурсии участники презентации приняли участие в Семинаре с использованием инновационных методов обучения на базе лаборатории Case-study.
По завершению презентации состоялось заседание круглого стола, в ходе которого были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества МИФУБ с другими структурными подразделениями ТюмГУ, реализующих инновационные образовательные технологии при подготовке специалистов, бакалавров и магистров.