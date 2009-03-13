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В ТюмГУ презентовали новый Инновационно-образовательный центр

13 марта 2009, 16:41
11 марта 2009 года в Международном институте финансов, управления и бизнеса ТюмГУ состоялась презентация Инновационно-образовательного центра МИФУБ.

Подробности сообщает отдел информации вуза.

Создание этой структуры стало возможным благодаря финансированию из средств Инновационной программы, что позволило на порядок улучшить материальное оснащение института, провести обучение для персонала и обустроить необходимые центры и лаборатории.

Познакомиться с Центром пришли не только сотрудники МИФУБ, но и руководство университета, а также представители других факультетов и институтов ТюмГУ.

На презентации с приветственным словом выступили проректор по учебной работе ТюмГУ Волосникова Л.М., начальник учебно-методического управления ТюмГУ Воронова О.Г. и заместитель директора по инновационной программе в период её реализации Черкашов Е.М.

Черкашов Е.М. рассказал собравшимся, что открытие Инновационно-образовательного центра — лишь одно из многочисленных инновационных мероприятий ТюмГУ. В МИФУБ также открыт Научно-инновационный центр.

Главная задача Инновационно-образовательного центра МИФУБ - научное и практическое содействие разработке и внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность института. В настоящее время в его составе функционируют шесть лабораторий: Лаборатория инновационных технологий в бизнес образовании, Лаборатория по разработке междисциплинарных case-study, Центр международных образовательных бизнес программ и академической мобильности, Студенческая проектная мастерская, Дилинговый центр, Центр тестирования.

В рамках презентации прошла экскурсия по всем лабораториям и центрам. В ходе экскурсии участники презентации приняли участие в Семинаре с использованием инновационных методов обучения на базе лаборатории Case-study.

По завершению презентации состоялось заседание круглого стола, в ходе которого были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества МИФУБ с другими структурными подразделениями ТюмГУ, реализующих инновационные образовательные технологии при подготовке специалистов, бакалавров и магистров.

#Новости#ТюмГУ#Таня#Общество
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