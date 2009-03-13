В Тюмени подведут итоги областной олимпиады школьников

Медалями и почетными дипломами олимпиады будут отмечены 108 школьников. Для того, чтобы стать одним из медалистов олимпиады, ребятам пришлось пройти через II (муниципальный) тур олимпиады (7236 участников), затем преодолеть теоретический и практический туры областной олимпиады (386 участников) и в ходе серьезных испытаний заслужить звание победителя или призера.