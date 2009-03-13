В Тюмени подведут итоги областной олимпиады школьников

С 13 января по 07 февраля 2009 года в Тюмени проходил III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Организаторы олимпиады - Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, департамент образования и науки Тюменской области при поддержке Правительства Тюменской области.
17 марта 2009 года состоится торжественная церемония закрытия областной олимпиады в зале Западно-Сибирского инновационного Центра Нефти и Газа по адресу: ул. Республики, 142. Начало церемонии в 12.00.
Участниками торжественного закрытия станут более 100 школьников и их наставников из 14 муниципальных образований Тюменской области.
В 2009 году ребята продемонстрировали свои знания по 15 предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, русский язык, татарский язык и татарская литература, технология, физика, французский язык, химия.
Медалями и почетными дипломами олимпиады будут отмечены 108 школьников. Для того, чтобы стать одним из медалистов олимпиады, ребятам пришлось пройти через II (муниципальный) тур олимпиады (7236 участников), затем преодолеть теоретический и практический туры областной олимпиады (386 участников) и в ходе серьезных испытаний заслужить звание победителя или призера.
В предметные жюри конкурса вошли преподаватели, кандидаты и доктора наук ведущих ВУЗов Тюменской области, Тюменского областного государственного института развития регионального образования.
Гостями участников олимпиады стали известные тюменцы: писатель Виктор Строгальщиков, журналист, историк, общественный деятель – Рафаэль Соломонович Гольдберг, путешественник – Сергей Малягин. Увлекательная экскурсия на ГТРК «Регион-Тюмень» переросла в творческую встречу с киноакадемиком – Павлом Зелениным. Участникам олимпиады удалось побывать в музеях, учебных аудиториях и лабораториях ТюмГУ, ТюмГНГУ, ТюмГМА, ТюмГАСУ, ТГАМЭУП, где им представилась возможность поближе познакомиться со своими будущими учебными заведениями их профессорско-перподавательским составом и студентами.
В марте победителям областной олимпиады предстоит серьезная подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады (март-апрель 2009 года).
Соревнования Всероссийской олимпиады на всех ее этапах, от школьного и до заключительного, лишь подводят итоги очередного ежегодного цикла совместной деятельности большого количества учащихся, учителей, педагогов, преподавателей вузов, родителей, объединённых общей целью - достижение новых высот в познании.