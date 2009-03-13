В кризисном 2009 году предстоит пережить три "пятницы,13". Как и в "дефолтном" 1998 году

А вот в "застойные" 70-е был только один 1970-й год с тремя "пятницами, 13". Эти годы не отличались особыми потрясениями. Это не может не радовать, поскольку на период 2000-2010 год приходится лишь один год (нынешний) с тремя "несчастливыми" днями, то же самое касается периода 2020-2030 годов, когда таким "тринесчастным" годом окажется 2026 (февраль, март, ноябрь). Зато в ближайшее десятилетие (2010-2020) будет целых два года с тремя "пятницами, 13" - 2012 год (январь, апрель, июль) и 2015 (февраль, март, ноябрь). В дальней перспективе три "плохих" пятницы произойдут в 2037 году.