В кризисном 2009 году предстоит пережить три "пятницы,13". Как и в "дефолтном" 1998 году

Интересно, что в последний раз три "пятницы,13" выпадали на 1998 год, знаменитый своим дефолтом и на 1987, знаменитый "черным понедельником" (19 октября), когда произошло самое большое падение Промышленного индекса Dow Jones за всю его историю - 22,6%.
Аналитики отмечали, что крах 1987 года отдавал некоторым мистицизмом - катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события, видимых причин для обвала не было. Это событие поставило под сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной экономической науки.
Вообще, переломные восьмидесятые года прошлого столетия оказались рекордными в плане количеств "пятниц, 13" - тогда по три "плохих" пятницы выпали на 1981, 1984 и 1987 годы.
А вот в "застойные" 70-е был только один 1970-й год с тремя "пятницами, 13". Эти годы не отличались особыми потрясениями. Это не может не радовать, поскольку на период 2000-2010 год приходится лишь один год (нынешний) с тремя "несчастливыми" днями, то же самое касается периода 2020-2030 годов, когда таким "тринесчастным" годом окажется 2026 (февраль, март, ноябрь). Зато в ближайшее десятилетие (2010-2020) будет целых два года с тремя "пятницами, 13" - 2012 год (январь, апрель, июль) и 2015 (февраль, март, ноябрь). В дальней перспективе три "плохих" пятницы произойдут в 2037 году.
Между тем общее количество "пятниц, 13" в каждом десятилетии примерно одинаковое - в среднем, 17. Восьмидесятые годы прошлого века, действительно, несколько выделяются - там было 18 "плохих" пятниц. Столько же их будет в 2020-е годы. Вместе с тем в шестидесятые годы XX века было рекордно мало "пятниц, 13" - 16. Кроме того, за все то десятилетие не было ни одного года с тремя такими датами.
Три года с "пятницами,13" выпали также на 50-е годы XX века. В то же время на тяжелейшие 1940-е - всего один и на 1930-е тоже один. То же самое - с военно-революционным десятилетием 1910-1920. Причем, ни 1917, ни 1937, ни 1939, ни даже 1941 не были годами с тремя "пятницами, 13". Зато три "несчастливых" пятницы выпали на 1914 год, когда началась Первая мировая война.
Если проанализировать данные за полтора столетия, то все-таки так и не вырисовывается четкой связи серьезных катаклизмов с частотой выпадания "пятницы, 13" в году или даже в десятилетии.