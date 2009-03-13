Ученые доказали существование глобального потемнения

Ранее исследователи предполагали, что рост промышленного производства должен приводить к увеличению количества частиц в верхних слоях атмосферы и, следовательно, снижению ее прозрачности. Однако в 2005 году в журнале Science появилась статья, в которой исследователи доказывали, что загрязнение имеет прямо противоположный эффект. Они утверждали, что в 90-х годах прошлого века прозрачность атмосферы увеличилась, что привело к росту количества попадающего на поверхность солнечного света и усилению глобального потепления.