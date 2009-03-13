Ученые доказали существование глобального потемнения

Об этом сообщает информационная служба Nature News, а статья исследователей опубликована в журнале Science.
В своей работе ученые использовали данные об атмосфере, собранные с 3250 метеорологических станций, которые располагаются по всему миру. Исследователи интересовались изменениями, произошедшими в атмосфере в период с 1973 по 2007 годы.
Основной причиной ухудшения прозрачности воздуха являются микроскопические частицы, находящиеся в нем во взвешенном состоянии. Типичным примером подобного загрязнения могут служить фрагменты сажи, образующиеся при сжигании топлива. В рамках исследования ученые оценивали количество подобных частиц в атмосфере.
Ранее исследователи предполагали, что рост промышленного производства должен приводить к увеличению количества частиц в верхних слоях атмосферы и, следовательно, снижению ее прозрачности. Однако в 2005 году в журнале Science появилась статья, в которой исследователи доказывали, что загрязнение имеет прямо противоположный эффект. Они утверждали, что в 90-х годах прошлого века прозрачность атмосферы увеличилась, что привело к росту количества попадающего на поверхность солнечного света и усилению глобального потепления.
Теперь исследователям удалось установить, что прежние теории оказались верны. Исключение составляет только Европа, где после распада Советского Союза резко упало промышленное производство, что немного "очистило" небеса.
Ученые отмечают, что подобное "разнообразие" результатов объясняется слабой изученностью климатических эффектов наличия большого количества дисперсных частиц в атмосфере. Например, эти частицы могут служить основой для формирования капель и облаков, помогая отражать часть солнечного тепла обратно в космос и ослабляя воздействие глобального потепления. Однако кусочки сажи способны поглощать солнечный свет и нагреваться, тем самым разогревая верхние слои атмосферы и, наоборот, помогая глобальному потеплению.