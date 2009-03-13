Составлен рейтинг богатейших людей из мира искусства

Первыми в этом списке следует назвать имена двух знаменитых голливудских кинорежиссеров. Это Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Создатели "Звездных войн" и "Индианы Джонса" за десятилетия творческой работы в мире кино заработали по 3 миллиарда долларов. За прошедший кризисный год состояние Лукаса "похудело" примерно на 900 миллионов долларов, а состояние Спилберга осталось практически неизменным.
Рядом идут имена и двух миллиардеров из мира моды. По состоянию на март 2009 года Forbes оценивает личный капитал модельеров Джорджо Армани и Ральфа Лоурена в 2,8 миллиарда долларов. Итальянец Армани заметно пострадал от кризиса: его состояние сократилось за год на 2,2 миллиарда долларов. Кошелек американца Лоурена "похудел" на 1,4 миллиарда долларов.
Единственным писателем в мире, ставшим миллиардером за счет успеха плодов собственного творчества, стала создательница серии сказок о юном волшебнике Гарри Поттере – британская писательница Джоан Роулинг. Ее состояние остается неизменным в течение последнего года и по-прежнему оценивается в 1 миллиард долларов.