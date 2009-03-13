Составлен рейтинг богатейших людей из мира искусства

Рядом идут имена и двух миллиардеров из мира моды. По состоянию на март 2009 года Forbes оценивает личный капитал модельеров Джорджо Армани и Ральфа Лоурена в 2,8 миллиарда долларов. Итальянец Армани заметно пострадал от кризиса: его состояние сократилось за год на 2,2 миллиарда долларов. Кошелек американца Лоурена "похудел" на 1,4 миллиарда долларов.