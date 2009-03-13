Сколько стоит снять квартиру в центре Тюмени?

Здесь есть пятиэтажные дома в кирпичном исполнении
Район хорошо обеспечен учебными заведениями от университета до школ (№ 21, 25, 40), детских садов. Территория возле школ оборудована спортивными площадками и кортами. Парки и места отдыха с фонтанами в этом районе также не редкость, а количество и разносторонность магазинов порадуют любого горожанина.
Транспортная развязка в этом районе хорошая, благодаря большому количеству маршрутных такси и автобусов отсюда можно добраться в любую часть города.
Специалист отдела аренды АН «Новый город» Ольга Чемагина считает, что стоимость найма однокомнатных квартир без мебели в Тюмени составляет порядка 10 тысяч рублей в месяц, Аренда квартир в Тюмени. Однако, если квартира предоставляется в новом доме, с мебелью и бытовой техникой, то стоимость может возрастать до 25 тысяч рублей в месяц.
Средняя цена найма двухкомнатных квартир без мебели составляет от 12 тысяч рублей в месяц, а цена квартиры в новостройках с мебелью и бытовой техникой достигает 30 тысяч рублей в месяц.
Аренда трехкомнатной немеблированной квартиры обойдется от 20 тысяч рублей помесячно, но аналогичная квартир в новостройке с мебелью и техникой может составлять 60–80 тысяч рублей в месяц.