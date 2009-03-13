Сколько стоит снять квартиру в центре Тюмени?

Специалист отдела аренды АН «Новый город» Ольга Чемагина считает, что стоимость найма однокомнатных квартир без мебели в Тюмени составляет порядка 10 тысяч рублей в месяц, Аренда квартир в Тюмени. Однако, если квартира предоставляется в новом доме, с мебелью и бытовой техникой, то стоимость может возрастать до 25 тысяч рублей в месяц.