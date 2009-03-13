Сеть салонов связи «Терминал-7» вновь дарит тюменцам подарки!

Широкий ассортимент телефонов и фотоаппаратов, разнообразие моделей и отличное обслуживание в одном месте существуют – это сеть салонов связи «Терминал-7»!
Приятным поводом заглянуть в салон связи «Терминал-7» и совершить покупку послужат акции, проводимые для покупателей!
Приобретение сотового телефона или фотоаппарата дает уникальную и реальную возможность получить оригинальные подарки, которые так любит дарить «Терминал-7».
Акция 1: Весна – время подарков, любви, ярких впечатлений!
В период с 1 по 31 марта почувствуй весеннее настроение! Купи телефон Nokia 3120, Nokia 5000, Nokia 7900, Nokia Е65, Nokia Е71, Nokia N73 в сети салонов связи «Терминал-7» и получи оригинальный подарок!
Акция 2: Теперь стало еще проще ловить особые моменты…
Только до 15 марта купи любую модель фотокамеры Sony Cyber-Shot в сети салонов связи «Терминал-7» и получи симпатичный подарок!
Спешите!!!
Акция 3: В период с 7 по 31 марта, купи телефон LG KF700 или LG KF600 и получив в подарок напольную игру «Твистер»!
И как всегда, если Вы найдете телефон по цене ниже, чем у нас, то мы продадим Вам его еще дешевле!
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