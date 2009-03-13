Сегодня погоду на лето примечают

Считали также, что с этого дня начинает таять снег на крышах, - "На Василия-Капельника с крыш каплет", "Посмотри на Васильев день на капельки, и капель пойдет". "Поет синица, но бывает ветер". На Василия Теплого солнце в кругах - к урожаю. Если дождь - быть лету мокрому.