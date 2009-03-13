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Сегодня погоду на лето примечают

13 марта 2009, 12:58
13 марта в народном календаре - Василий – капельник. Народ приметил, что Василий - капельник: астрономический рубеж зимы и лета.

В этот день обычно бывает оттепель, говорили: "Придет батюшка Василий-Капельник - и зима заплачет".

Считали также, что с этого дня начинает таять снег на крышах, - "На Василия-Капельника с крыш каплет", "Посмотри на Васильев день на капельки, и капель пойдет". "Поет синица, но бывает ветер". На Василия Теплого солнце в кругах - к урожаю. Если дождь - быть лету мокрому.

Наблюдали, как тают круги вокруг дерев - "круты края, так крута весна будет, пологи - весна протяжлива". С Поликарпа, с 8 по 15 марта, не исключено возвращение холодов.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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