Сбербанк ужесточил правила выдачи потребительских кредитов

Если раньше банк принимал справки о доходах по собственной форме, где могли учитываться и неофициальные доходы, то теперь понадобится справка из налоговой инспекции.
Справка по форме банка заполнялась самим заемщиком и заверялась подписями директора предприятия и главного бухгалтера, таким образом, там могли указываться "серые" доходы, не учтенные налоговой инспекцией. Ставшая обязательной справка 2-НДФЛ выдается в налоговой инспекции, и в ней указаны все официальные доходы заемщика за последние шесть месяцев. Кроме того, при выдаче кредита банк будет требовать также копию трудовой книжки заемщика.
После начала финансово-экономического кризиса "Сбербанк" дважды повышал ставки по кредитам. С 1 октября 2008 года на 0,75 - 2,25 процента были повышены ставки на жилищные кредиты и на 1 процента - на потребительский. С 1 февраля 2009 года все ставки были повышены еще на 0,5 - 3 процента годовых. Кроме того, банк ввел обязательный первоначальный взнос в 30 процентов по автокредитам.
Стремление Сбербанка ограничить количество потенциальных заемщиков вызвано растущим числом просроченных кредитов. Доля просроченных кредитов физическим лицам увеличилась в январе на 16,7 процента и составила в портфеле банка 2,02 процента. В третьем и четвертом кварталах 2008 года Сбербанк был вынужден списать безнадежных кредитов на 3,82 миллиарда рублей, заняв по этому показателю второе место после банка "Русский стандарт". Ожидается, что в 2009 году сумма неплатежей значительно увеличится.