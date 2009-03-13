Сбербанк ужесточил правила выдачи потребительских кредитов

После начала финансово-экономического кризиса "Сбербанк" дважды повышал ставки по кредитам. С 1 октября 2008 года на 0,75 - 2,25 процента были повышены ставки на жилищные кредиты и на 1 процента - на потребительский. С 1 февраля 2009 года все ставки были повышены еще на 0,5 - 3 процента годовых. Кроме того, банк ввел обязательный первоначальный взнос в 30 процентов по автокредитам.