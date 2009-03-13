Росстат назвал регионы-лидеры по росту доходов населения

В двух из семи федеральных округов России реальные денежные доходы населения снизились. Так, уменьшение этого показателя в Центральном округе в 2008 году составило 4,8 процента, а в Северо-Западном - 3,9 процента. В Уральском федеральном округе был отмечен наибольший рост доходов населения - на 11,1 процента по сравнению с 2007 годом.