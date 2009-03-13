Росстат назвал регионы-лидеры по росту доходов населения

Наибольший рост доходов в прошлом году произошел в Ивановской области, где этот показатель увеличился на 36,3 процента. В Орловской и Рязанской областях доходы населения выросли более чем на 20 процентов.
В двух из семи федеральных округов России реальные денежные доходы населения снизились. Так, уменьшение этого показателя в Центральном округе в 2008 году составило 4,8 процента, а в Северо-Западном - 3,9 процента. В Уральском федеральном округе был отмечен наибольший рост доходов населения - на 11,1 процента по сравнению с 2007 годом.
В 2008 году объем промышленного производства в 20 регионах снизился, а в четырех остался неизменным. Калужская область продемонстрировала прирост промышленного производства на 32,4 процента. Это произошло благодаря тому, что в области были открыты несколько новых предприятий. В частности, росту показателей способствовало открытие сборочного производства Volkswagen в ноябре 2007 года.
Как пишет "Российская газета", по ситуации на рынке труда Министерство регионального развития России разделило все регионы на три группы: с высоким, средним и низким уровнями риска. По данным Минрегиона, наибольший риск роста безработицы наблюдается в 17 регионах России, включая Владимирскую, Ивановскую, Калужскую и Челябинскую области, а также Чувашию.
Еще 40 регионов министерство отнесло к группе со средним уровнем риска. По данным ведомства, наименьший риск роста безработицы наблюдается в 26 регионах России, расположенных на юге и Дальнем Востоке.