Российским школьникам предложат выбрать религию для изучения

Ожидается, что итоги этих опросов подведут к началу учебного года-2009/10. По результатам изучения мнения школьников и их родителей решат, какие именно религии будут изучать в школах. После того, как выбор будет сделан, администрация школы составит список учебников и определит, сколько часов в неделю учащимся предстоит заниматься изучением новой дисциплины.