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Российским школьникам предложат выбрать религию для изучения

13 марта 2009, 13:28
Министерство образования предложит российским школьникам выбрать религию, основы и историю которой они предпочли бы изучать в рамках новой образовательной программы "Духовно-нравственная культура", пишет в пятницу издание "Новые Известия".

Как рассказала заведующая отделом департамента госполитики в сфере образования Татьяна Петрова, в школы регионов России отправлены инструкции для проведения опросов среди старшеклассников и родителей учеников в возрасте до 14 лет.

Ожидается, что итоги этих опросов подведут к началу учебного года-2009/10. По результатам изучения мнения школьников и их родителей решат, какие именно религии будут изучать в школах. После того, как выбор будет сделан, администрация школы составит список учебников и определит, сколько часов в неделю учащимся предстоит заниматься изучением новой дисциплины.

Издание не сообщает, между какими именно религиозными учениями предстоит сделать выбор. Однако "Московский комсомолец" указывает, в частности, основы православия, ислама и курс общей истории мировых религий.

#Новости#Религия#Школы#Таня#Общество
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