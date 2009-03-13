Российским школьникам предложат выбрать религию для изучения

Как рассказала заведующая отделом департамента госполитики в сфере образования Татьяна Петрова, в школы регионов России отправлены инструкции для проведения опросов среди старшеклассников и родителей учеников в возрасте до 14 лет.
Ожидается, что итоги этих опросов подведут к началу учебного года-2009/10. По результатам изучения мнения школьников и их родителей решат, какие именно религии будут изучать в школах. После того, как выбор будет сделан, администрация школы составит список учебников и определит, сколько часов в неделю учащимся предстоит заниматься изучением новой дисциплины.
Издание не сообщает, между какими именно религиозными учениями предстоит сделать выбор. Однако "Московский комсомолец" указывает, в частности, основы православия, ислама и курс общей истории мировых религий.