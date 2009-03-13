После 20 марта в России начнется массовая выдача дешевых автокредитов

Между тем статистика с потребительским спросом удручающая. Продажи автомобилей на российском рынке в январе-феврале 2009 года сократились в среднем на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале падение продаж продолжилось и сократилось на 38% по сравнению с февралем предыдущего года. Самым популярным брендом в России по-прежнему остается Lada. На втором месте - Chevrolet, на третьем - Ford.