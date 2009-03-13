После 20 марта в России начнется массовая выдача дешевых автокредитов

Проект постановления правительства уже готов, со дня на день ожидается его подписание. Об этом "Российской газете" в четверг сообщили в пресс-службе минпромторга.
Между тем вчера Россельхозбанк объявил о том, что заключил с "АвтоВАЗом" собственное генеральное соглашение о сотрудничестве в области льготного кредитования покупки автомобильной техники.
Россельхозбанк сможет предоставлять кредиты для покупки вазовских моделей всем без исключения жителям сельской местности, включая и владельцев личных подсобных хозяйств, и крестьянских фермерских хозяйств, и различного рода сельхозкооперативов.
Кредиты будут выдаваться при условии первоначальной оплаты техники не менее 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи.
Напомним, что в конце 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин пообещал автомобилистам, берущим кредит на покупку машин отечественной сборки, возместить две трети ставки рефинансирования ЦБ, то есть 8,66%. Для сравнения, сейчас ставка составляет 13%.
Сроки кредитов при этом не должны превышать двух лет, а стоимость приобретаемого автомобиля - 350 000 рублей. Так, выбранная модель должна относиться к так называемому "массовому" сегменту. Полный список автомобилей, покупку которых подержит правительство, был опубликован. В него, напомним, вошли все модели "АвтоВАЗа" и некоторые иномарки российской сборки.
Льготная ставка будет учитываться по обычным программам банка. К примеру, сейчас средняя ставка по автокредитам в "ВТБ 24" варьируется от 21 до 24%. С учетом субсидий ее можно снизить в среднем до 14%.
В целом с помощью государственных субсидий в 2 миллиарда рублей планируется продать около 145 000 машин, производимых в России.
Между тем статистика с потребительским спросом удручающая. Продажи автомобилей на российском рынке в январе-феврале 2009 года сократились в среднем на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале падение продаж продолжилось и сократилось на 38% по сравнению с февралем предыдущего года. Самым популярным брендом в России по-прежнему остается Lada. На втором месте - Chevrolet, на третьем - Ford.