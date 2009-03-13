Новые формы поддержки тюменских товаропроизводителей

В механизмы реализации проекта входит доведение информации об экспортных возможностях Тюменского региона через международные институты торговых представительств, ассоциации предприятий производителей, торгово-промышленные палаты стран ближнего и дальнего зарубежья. Другая важная составляющая, - это работа с вертикально-интегрированными и системообразующими компаниями, с целью информирования тюменских товаропроизводителей о планах-закупках компаний. В том числе, ежедневный мониторинг электронных торговых площадок с последующим предоставлением информации товаропроизводителям об объявленных тендерах на продукцию, аналогичную производимой в Тюменской области.