Новые формы поддержки тюменских товаропроизводителей

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приступил к реализации приоритетного проекта по продвижению товаров, производимых тюменскими товаропроизводителями, на внешние рынки.
Основная цель проекта – оказать помощь в формировании стабильного портфеля заказов для региональных товаропроизводителей, обеспечив условия для сохранения существующих рабочих мест и создания новых, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области.
Среди отраслей производства, охваченных проектом, – лёгкая, лесная и деревообрабатывающая, мебельная промышленность, машиностроение, а также производство промышленно-строительных материалов.
В механизмы реализации проекта входит доведение информации об экспортных возможностях Тюменского региона через международные институты торговых представительств, ассоциации предприятий производителей, торгово-промышленные палаты стран ближнего и дальнего зарубежья. Другая важная составляющая, - это работа с вертикально-интегрированными и системообразующими компаниями, с целью информирования тюменских товаропроизводителей о планах-закупках компаний. В том числе, ежедневный мониторинг электронных торговых площадок с последующим предоставлением информации товаропроизводителям об объявленных тендерах на продукцию, аналогичную производимой в Тюменской области.
Проектом предусматривается также сопровождение заявок тюменских компаний на участие в тендерах через рекомендательные письма, организация деловых встреч, бирж-контактов, презентаций с участием отечественных и зарубежных компаний. Планируется проведение семинаров и совещаний с участием нефтегазовых компаний Тюменской области по вопросам проведения конкурсов и выбора поставщиков материально- технических ресурсов для нужд заинтересованных предприятий.
Необходимо отметить, что при реализации данного проекта департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области будет использовать все имеющиеся контакты с партнёрами из ФРГ, Австрии, Франции, Казахстана, Узбекистана и других государств ближнего и дальнего зарубежья.
Вся вышеперечисленная организационно-информационная поддержка будет оказываться предприятиям, зарегистрированным на юге Тюменской области, на безвозмездной основе.