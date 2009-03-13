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Новые формы поддержки тюменских товаропроизводителей

13 марта 2009, 16:55
Одним из основополагающих условий преодоления кризиса мировой экономики является сохранение объёмов производства в различных отраслях промышленности.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приступил к реализации приоритетного проекта по продвижению товаров, производимых тюменскими товаропроизводителями, на внешние рынки.

Основная цель проекта – оказать помощь в формировании стабильного портфеля заказов для региональных товаропроизводителей, обеспечив условия для сохранения существующих рабочих мест и создания новых, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области.

Среди отраслей производства, охваченных проектом, – лёгкая, лесная и деревообрабатывающая, мебельная промышленность, машиностроение, а также производство промышленно-строительных материалов.

В механизмы реализации проекта входит доведение информации об экспортных возможностях Тюменского региона через международные институты торговых представительств, ассоциации предприятий производителей, торгово-промышленные палаты стран ближнего и дальнего зарубежья. Другая важная составляющая, - это работа с вертикально-интегрированными и системообразующими компаниями, с целью информирования тюменских товаропроизводителей о планах-закупках компаний. В том числе, ежедневный мониторинг электронных торговых площадок с последующим предоставлением информации товаропроизводителям об объявленных тендерах на продукцию, аналогичную производимой в Тюменской области.

Проектом предусматривается также сопровождение заявок тюменских компаний на участие в тендерах через рекомендательные письма, организация деловых встреч, бирж-контактов, презентаций с участием отечественных и зарубежных компаний. Планируется проведение семинаров и совещаний с участием нефтегазовых компаний Тюменской области по вопросам проведения конкурсов и выбора поставщиков материально- технических ресурсов для нужд заинтересованных предприятий.

Необходимо отметить, что при реализации данного проекта департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области будет использовать все имеющиеся контакты с партнёрами из ФРГ, Австрии, Франции, Казахстана, Узбекистана и других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Вся вышеперечисленная организационно-информационная поддержка будет оказываться предприятиям, зарегистрированным на юге Тюменской области, на безвозмездной основе.

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