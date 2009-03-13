nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Никарагуанских индейцев поразило загадочное психическое расстройство

13 марта 2009, 13:08
Вспышка психических расстройств неясного происхождения зафиксирована среди жителей трех индейских поселков на берегах реки Коко на севере Никарагуа.

В настоящее время число зарегистрированных больных достигло 43 человек. Причины происходящего изучают врачи и антропологи, пишет The New Scientist.

Основными симптомами заболевания являются повторяющиеся панические приступы, сопровождающиеся судорогами и нарушением дыхания. Помимо этого у больных часто наблюдается потеря ориентации в пространстве и времени, иногда они впадают в состояние, подобное трансу. Чаще всего заболевание наблюдается у пациентов молодого возраста, в особенности у женщин.

Как пояснил в интервью The New Scientist доктор Эли Карам, изучавший в похожую вспышку на территории Ливана в 2004 году, в настоящее время причины таких явлений остаются неизвестными, однако они во многом схожи с массовыми истериями средневековья. Важной особенностью таких расстройств является их коллективный характер и способность распространяться путем «психического заражения». Как правило, их симптомы бесследно исчезают в течение нескольких недель.

В течение последних десятилетий аналогичные феномены неоднократно фиксировались в различных регионах мира. В частности, в 2005-2006 году в ряде населенных пунктов Чечни произошли вспышки неизвестного заболевания, сопровождавшегося судорогами и нарушениями дыхания. Специалисты московского Центра им. Сербского признали заболевание психическим расстройством, спровоцированным длительным высоким психо-эмоциональным напряжением.

#Новости#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25