Никарагуанских индейцев поразило загадочное психическое расстройство

В настоящее время число зарегистрированных больных достигло 43 человек. Причины происходящего изучают врачи и антропологи, пишет The New Scientist.
Основными симптомами заболевания являются повторяющиеся панические приступы, сопровождающиеся судорогами и нарушением дыхания. Помимо этого у больных часто наблюдается потеря ориентации в пространстве и времени, иногда они впадают в состояние, подобное трансу. Чаще всего заболевание наблюдается у пациентов молодого возраста, в особенности у женщин.
Как пояснил в интервью The New Scientist доктор Эли Карам, изучавший в похожую вспышку на территории Ливана в 2004 году, в настоящее время причины таких явлений остаются неизвестными, однако они во многом схожи с массовыми истериями средневековья. Важной особенностью таких расстройств является их коллективный характер и способность распространяться путем «психического заражения». Как правило, их симптомы бесследно исчезают в течение нескольких недель.
В течение последних десятилетий аналогичные феномены неоднократно фиксировались в различных регионах мира. В частности, в 2005-2006 году в ряде населенных пунктов Чечни произошли вспышки неизвестного заболевания, сопровождавшегося судорогами и нарушениями дыхания. Специалисты московского Центра им. Сербского признали заболевание психическим расстройством, спровоцированным длительным высоким психо-эмоциональным напряжением.