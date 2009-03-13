Никарагуанских индейцев поразило загадочное психическое расстройство

Как пояснил в интервью The New Scientist доктор Эли Карам, изучавший в похожую вспышку на территории Ливана в 2004 году, в настоящее время причины таких явлений остаются неизвестными, однако они во многом схожи с массовыми истериями средневековья. Важной особенностью таких расстройств является их коллективный характер и способность распространяться путем «психического заражения». Как правило, их симптомы бесследно исчезают в течение нескольких недель.