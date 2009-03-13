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Наркополицейские Ямала публично сожгли наркотики, изъятые за последние полгода

13 марта 2009, 16:23
В городе Лабытнанги состоялось публичное уничтожение наркотических средств, проходивших в качестве вещественных доказательств по завершенным уголовным делам, связанным с изготовлением, хранением и распространением наркотиков, которые рассматривали в салехардском, лабытнангском и приуральском судах.
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Ямал

Как сообщили в пресс-службе Госнаркоконтроля по Ямалу, уничтожение наркотиков и вещественных доказательств провели под контролем специальной комиссии в присутствии представителей наркоконтроля, экологов и медиков.

Перед тем как сжечь опасные улики члены комиссии зачитали все приговоры на уничтожение наркотических средств, сверили по списку вещественные доказательства по каждому уголовному делу, а затем приступили к процедуре уничтожения. В дым превратились гашиш, героини и марихуана, большей частью сожженного стали шприцы с дезоморфином и ацетилированным опием. В огне также сгорели химические ингредиенты и оборудование, которые использовались при изготовлении кустарных наркотиков.

#Новости#Ямал#Наркотики#Таня#Происшествия
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