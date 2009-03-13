Наркополицейские Ямала публично сожгли наркотики, изъятые за последние полгода

Перед тем как сжечь опасные улики члены комиссии зачитали все приговоры на уничтожение наркотических средств, сверили по списку вещественные доказательства по каждому уголовному делу, а затем приступили к процедуре уничтожения. В дым превратились гашиш, героини и марихуана, большей частью сожженного стали шприцы с дезоморфином и ацетилированным опием. В огне также сгорели химические ингредиенты и оборудование, которые использовались при изготовлении кустарных наркотиков.