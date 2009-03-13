На форуме безопасности дорожного движения «перемыли кости» тюменским водителям

При обсуждении технического оснащения дорог пространственные высказывания о культуре и нравственности отошли на второй план. Еще бы. По данным генпрокуратуры, нормативным требованиям соответствует лишь 37% дорог, а каждый четвертый километр покрытия нуждается в совершенствовании. Линия беседы строилась на конкретных примерах. Ссылались на опыт зарубежных коллег: почему бы и у нас не применять светоотражатели на переходах и шумовые полосы, включать ближний свет фар, следить за чистотой и опрятностью знаков. В Сочи уже давно используется разработка «кошачий глаз», эффективность таких методов уже давно доказана в мировой практике, да и эстетики не нарушает.