На форуме безопасности дорожного движения «перемыли кости» тюменским водителям

12 марта в Тюмени состоялся первый открытый форум по безопасности дорожного движения. ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» совместно с УГИБДД ГУВД по Тюменской области провела круглый стол «Инновационный подход в обеспечении безопасности дорожного движения», который собрал команду заинтересованных активистов: студентов тюменских вузов, представителей общества защиты прав потребителей «Северный стандарт» и общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. Не обошлось и без участия представителей ГИБДД.
На повестке дня 3 темы, блока:
- культура дорожного движения;
- техническое оснащение дороги;
- правовые и законодательные нормы.
Именно проблема культуры вождения вызвала резонанс и стала ключевой темой встречи. Как считает А. Рашевский (общественная молодежная палата): «Транспортную культуру необходимо прививать с детства, лет с шести, и именно для этого необходимо развивать идею создания автошкол на базах школ общеобразовательных». Особо подчеркивалась устарелость программ вождения в автошколах и некоторая их некомпетентность, вследствие недостаточного контроля (только на территории Тюмени насчитывается около 50-ти автошкол). Априорным предложением первого блока стало общечеловеческое «начать с себя», и с этим сложно поспорить, ведь водителями не рождаются. Хоть водитель существо бесполое, но не обошли стороной тему женщин на дорогах: «Если зеленый Матиз – за рулем девушка».
Явно недооцененными механизмами влияния на современную обстановку на дорогах признали разработку специфической социальной рекламы (фотографии погибших в ДТП детей), «шоковую терапию» (фотоархив последствий аварий), грамотную видеоазбуку о ДТП (анализ аварийно опасных участков города).
При обсуждении технического оснащения дорог пространственные высказывания о культуре и нравственности отошли на второй план. Еще бы. По данным генпрокуратуры, нормативным требованиям соответствует лишь 37% дорог, а каждый четвертый километр покрытия нуждается в совершенствовании. Линия беседы строилась на конкретных примерах. Ссылались на опыт зарубежных коллег: почему бы и у нас не применять светоотражатели на переходах и шумовые полосы, включать ближний свет фар, следить за чистотой и опрятностью знаков. В Сочи уже давно используется разработка «кошачий глаз», эффективность таких методов уже давно доказана в мировой практике, да и эстетики не нарушает.
В силу роста автопарка в Тюмени проблемной зоной остается парковка (например в районе первого корпуса ТюмГУ из-за большого количества припаркованных машин фактически доступной является лишь одна полоса). Цвет знаков и их доступность в поле зрения тоже должны учитываться (на Широтной знаки о пешеходном переходе просто-напросто не видны, оттого и аварийность на таком участке повышена). Необходима регулировка светофоров, да и качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, констатируют автолюбители. Проблема климатического фактора оставила открытым вопрос о сезонном «переобувании» авто.
Современный водитель – юридически безграмотен, но «незнание закона не освобождает от ответственности». Юристы уверяют, что законы действуют. Так высокий штраф за непристегнутый ремень или лишение прав за вождение в нетрезвом виде оказались мерами весьма полезными. Правовое просвещение предусматривает ознакомление с КОАП (Кодекс РФ об административных правонарушениях) и процессуальными правами, однако юристы ТюмГУ признают недоступность сих документов обычному человеку. Открытый диалог с профессионалами возможен, на тех же правовых семинарах, где научат и себя защищать, и личностному подходу некоторых недобросовестных инспекторов противостоять. Однако, «люди хотят получить права, а не научиться ездить», поэтому осуществление таких жестких мер, как проверочные пересдачи экзаменов, введение испытательных сроков для новичков, повышение самого срока обучения просто необходимо.
Участники старались выступать за малобюджетные, но эффективные методы, прибегая к креативному подходу решения одного из вечных вопросов: что в России главная беда – дороги или дураки?
Мозговой штурм длился без малого 2 часа, конструктивный диалог удался. Разработанные на форуме идеи будут отредактированы и направлены в государственные и муниципальные органы, отвечающие за обеспечение безопасности дорожного движения. Общественная экспертиза выдвинутых идей состоится 19 марта в Доме Журналиста.
А пока пенсионерка Анна Степановна крестится, переходя дорогу. Водитель Анатолий на своем автобусе как на ледоколе пытается пробиться между цепочками ярких авто к остановочным пунктам. А секретаршу Елену увольняют за опоздания, ведь пробки – не оправдание. И дорога как тропа войны, и каждый сам за себя…
По официальным данным, за прошлый год в Тюмени на дорогах погибло около 300 человек.