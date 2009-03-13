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Mitsubishi разработала бесконтактный сенсорный экран

13 марта 2009, 09:37
Компания Mitsubishi разработала сенсорный экран, к которому не обязательно прикасаться. Благодаря системе датчиков, он воспринимает движение руки над поверхностью. Об этом сообщает Engadget.

Диагональ тестового образца такого экрана составляет 5,7 дюйма. Специальные датчики фиксируют движения пальца на расстоянии до двух сантиметров над поверхностью экрана.

Отметим, что сенсорный экран, представленный Mitsubishi, реагирует и на обычные касания. Переключение между режимами работы происходит автоматически.

В Mitsubishi подчеркивают, что их новая разработка базируется на уже используемых технологиях. Ожидается, что это позволит сделать промышленные образцы такого экрана приемлемыми по цене.

Бесконтактный сенсорный экран Mitsubishi, по мнению его создателей, предназначен в первую очередь для мобильных устройств с небольшими дисплеями. Дата появления таких устройств не сообщается.

#Новости#Mitsubishi#Таня#Общество
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