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Магазин «Автозвук» и журнал «TopCar» признаны нарушившими закон о рекламе

13 марта 2009, 10:45
Противоречащей требованиям рекламного законодательства Управлением Федеральной антимонопольной службы признана реклама магазина «Автозвук». Незаконная реклама размещалась на страницах журнала «TopCar».

Противоречащей требованиям рекламного законодательства Управлением Федеральной антимонопольной службы признана реклама магазина «Автозвук». Незаконная реклама размещалась на страницах журнала «TopCar». Оба ответчика получили предписание о прекращении нарушения закона.

Опубликованная магазином реклама в январском номере журнала за 2009 год содержала следующую информацию: «Автозвук. Магазин. Супер низкие цены ул. Широтная 129. Скидки. Кредит. Опт и Розница». В рекламе указана финансовая услуга – кредит. При этом в ней не указаны лица, оказывающие эту услугу. Это является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

В ходе заседания оба ответчика признали свою вину. Все материалы по данному делу будут переданы уполномоченному лицу для возбуждения производства об административном нарушении, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского УФАС России.

За нарушение рекламного законодательства Кодексом об административных правонарушениях РФ для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 40 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 15 тысяч рублей.

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