Магазин «Автозвук» и журнал «TopCar» признаны нарушившими закон о рекламе

Опубликованная магазином реклама в январском номере журнала за 2009 год содержала следующую информацию: «Автозвук. Магазин. Супер низкие цены ул. Широтная 129. Скидки. Кредит. Опт и Розница». В рекламе указана финансовая услуга – кредит. При этом в ней не указаны лица, оказывающие эту услугу. Это является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».