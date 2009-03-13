Магазин «Автозвук» и журнал «TopCar» признаны нарушившими закон о рекламе

Противоречащей требованиям рекламного законодательства Управлением Федеральной антимонопольной службы признана реклама магазина «Автозвук». Незаконная реклама размещалась на страницах журнала «TopCar». Оба ответчика получили предписание о прекращении нарушения закона.
Опубликованная магазином реклама в январском номере журнала за 2009 год содержала следующую информацию: «Автозвук. Магазин. Супер низкие цены ул. Широтная 129. Скидки. Кредит. Опт и Розница». В рекламе указана финансовая услуга – кредит. При этом в ней не указаны лица, оказывающие эту услугу. Это является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».
В ходе заседания оба ответчика признали свою вину. Все материалы по данному делу будут переданы уполномоченному лицу для возбуждения производства об административном нарушении, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского УФАС России.
За нарушение рекламного законодательства Кодексом об административных правонарушениях РФ для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 40 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 15 тысяч рублей.