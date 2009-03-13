Госдума уточнила порядок проведения муниципальных выборов

Вместе с тем уточняется, что общественные объединения смогут включать своих представителей в партийные списки при условии нотариально заверенного соглашения о сотрудничестве, сообщает агентство "Интерфакс". При этом представители общественного объединения должны составлять не более 15 процентов от общего числа кандидатов в партийном списке.