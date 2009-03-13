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Госдума уточнила порядок проведения муниципальных выборов

13 марта 2009, 14:25
Списки кандидатов на муниципальных выборах можно будет выдвигать только политическим партиям.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующие поправки в законы "О политических партиях" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" были приняты Госдумой.

Ранее в законодательстве фигурировало понятие "избирательного объединения", под которым подразумевались иные зарегистрированные общественные объединения.

Вместе с тем уточняется, что общественные объединения смогут включать своих представителей в партийные списки при условии нотариально заверенного соглашения о сотрудничестве, сообщает агентство "Интерфакс". При этом представители общественного объединения должны составлять не более 15 процентов от общего числа кандидатов в партийном списке.

Также 13 марта Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о поэтапном снижении минимальной численности политических партий. Предполагается, что к 2012 году минимальная численность партии будет снижена с нынешних 50 тысяч до 40 тысяч членов.

Кроме того, планируется ввести обязательную ротацию лидеров партий и их региональных подразделений.

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