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"Единая Россия" отобрала свой кадровый резерв

13 марта 2009, 09:22
Партия "Единая Россия" готова подвести итоги проекта "Кадровый резерв - профессиональная команда страны", в котором приняли участие около 17 тысяч человек, пишет в пятницу газета "Ведомости".

Ожидается, что на следующей неделе экспертный совет проекта утвердит окончательный список резервистов, в котором останется около 300 человек в возрасте от 24 до 46 лет. Больше всего кандидатов попало в категорию "государственное и муниципальное управление" и "деловое сообщество", отмечает издание.

В список бизнес-резерва вошли в основном представители региональных компаний или отделений крупных бизнес-структур, в частности менеджеры ОАО "Вимм-билль-данн", ОАО "АвтоВАЗ", "Тройки диалог", "Ростелекома", ФГУП "Почта России", ОАО Корпорация "Иркут", "ВТБ капитала", ООО "Майкрософт рус", ОАО "Альфастрахование", ОАО УК "Кузбассразрезуголь". В управленческий резерв попали главным образом чиновники региональных администраций и депутаты законодательных собраний.

Планируется, что "Единая Россия" познакомит со списком своего лидера Владимира Путина, после чего 50 лучших резервистов встретятся с ним. Кроме того, по информации "Ведомостей", имена самых достойных попадут в книгу "Кадровый резерв — 2008", им дадут "рекомендательное письмо" от партии и значок.

Попавшие в число лучших смогут обучаться по индивидуальным программам, про них снимут документальные фильмы и будут привлекать к партийным мероприятиям. Руководитель исполкома "Единой России" Андрей Воробьев заверил газету, что больших затрат проект не потребует.

#Новости#Единая Россия#Таня#Политика
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