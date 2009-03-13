"Единая Россия" отобрала свой кадровый резерв

Ожидается, что на следующей неделе экспертный совет проекта утвердит окончательный список резервистов, в котором останется около 300 человек в возрасте от 24 до 46 лет. Больше всего кандидатов попало в категорию "государственное и муниципальное управление" и "деловое сообщество", отмечает издание.
В список бизнес-резерва вошли в основном представители региональных компаний или отделений крупных бизнес-структур, в частности менеджеры ОАО "Вимм-билль-данн", ОАО "АвтоВАЗ", "Тройки диалог", "Ростелекома", ФГУП "Почта России", ОАО Корпорация "Иркут", "ВТБ капитала", ООО "Майкрософт рус", ОАО "Альфастрахование", ОАО УК "Кузбассразрезуголь". В управленческий резерв попали главным образом чиновники региональных администраций и депутаты законодательных собраний.
Планируется, что "Единая Россия" познакомит со списком своего лидера Владимира Путина, после чего 50 лучших резервистов встретятся с ним. Кроме того, по информации "Ведомостей", имена самых достойных попадут в книгу "Кадровый резерв — 2008", им дадут "рекомендательное письмо" от партии и значок.
Попавшие в число лучших смогут обучаться по индивидуальным программам, про них снимут документальные фильмы и будут привлекать к партийным мероприятиям. Руководитель исполкома "Единой России" Андрей Воробьев заверил газету, что больших затрат проект не потребует.