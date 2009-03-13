"Единая Россия" отобрала свой кадровый резерв

Ожидается, что на следующей неделе экспертный совет проекта утвердит окончательный список резервистов, в котором останется около 300 человек в возрасте от 24 до 46 лет. Больше всего кандидатов попало в категорию "государственное и муниципальное управление" и "деловое сообщество", отмечает издание.