Деревянные смартфоны запущены в серийное производство

Еще один деревянный смартфон представила на днях дизайн-студия тюнинга мобильной техники Goldphone.ru. Корпус iPhone 3G Wood не содержит полимерных материалов, поскольку пластик там полностью заменен на дерево. Уже готовы к запуску в серийное производство "деревянные айфоны" из дуба и железняка (твердая порода дерева), а студия ведет работу над корнем ореха и другими ценными породами.