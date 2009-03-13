Деревянные смартфоны запущены в серийное производство

"Деревянные" смартфоны постепенно перебираются из разряда концептов в серийное производство. Недавно швейцарская фирма Gresso представила серию телефонов Avantgarde, относящихся к luxury-категории. Расположенный в России дизайн-центр компании выбрал для корпуса гаджетов африканское черное дерево. По заверениям Gresso, растениям, из которых производились телефоны, было более 200 лет.
Поскольку цена на такой аппарат начинается от 4,5 тысячи долларов, Gresso Avantgarde легко поспорит по гламурности со знаменитыми Vertu. Что касается электронной начинки, то она вполне функциональна - смартфон работает под управлением ОС Windows Mobile 6, имеет 2 ГБ памяти, поддержку беспроводных протоколов связи и 2-мегапиксельную камеру.
Еще один деревянный смартфон представила на днях дизайн-студия тюнинга мобильной техники Goldphone.ru. Корпус iPhone 3G Wood не содержит полимерных материалов, поскольку пластик там полностью заменен на дерево. Уже готовы к запуску в серийное производство "деревянные айфоны" из дуба и железняка (твердая порода дерева), а студия ведет работу над корнем ореха и другими ценными породами.
Экологичное и благородное дерево популярно не только в России. Несколько лет назад Siemens выпустил ограниченную серию мобильников SK65 с корпусами из туи. А в прошлом году корейские дизайнеры разработали проект слайдера в кленовом корпусе под названием Maple Phone.
Модная тема "зеленых" гаджетов далеко не исчерпывается деревянными корпусами. Южнокорейская корпорация Samsung месяц назад презентовала свой смартфон Blue Earth, работающий от солнечной батарейки. Motorola объявила о запуске Moto 233 Renew - первого в мире мобильного телефона, сделанного из переработанных пластиковых бутылок.